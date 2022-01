Recette: des crêpes ... à la bière pour la chandeleur avec Alexandre du Meilleur Pâtissier (vidéo)

Vous souhaitez faire des crêpes pour la chandeleur mais vous n’avez pas encore trouvé la recette qui mettra tout le monde d’accord? Alexandre vous livre ses secrets pour des crêpes qui séduiront toute la famille.

Alexandre, le finaliste belge de la dixième saison du Meilleur Pâtissier, est un grand amateur de crêpes. Le Carolo vous propose une recette inratable pour fêter la chandeleur en famille ou entre amis ce mercredi 2 février.

"La chandeleur, c’est une fête que je passe généralement en famille, mais on n’a pas nécessairement besoin d’une excuse pour manger de bonnes crêpes…" explique le pâtissier, et on le rejoint bien là-dessus.

Ingrédients pour environ 20 crêpes 350 g de farin EdA Mathieu Golinvaux 6 œufse 2 cuillères à souper de sucre vanillé 1 pincée de sel 80 g de beurre 33 cl de lait 33 cl de bière blonde ou brune

Placer tous les ingrédients dans un saladier et fouetter vigoureusement.

Laisser reposer la pâte deux heures.

Cuire les crêpes sur une poêle graissée à chaleur maximale.