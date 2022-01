MediaMarkt scandalisé par un alias raciste apparaissant sur des ordinateurs de jeu

La chaîne de magasins d’électronique MediaMarkt a vendu, à son insu, des ordinateurs équipés d’un logiciel où un nom d’utilisateur à caractère raciste (alias) est visible.

Le problème concerne quelque 1.300 appareils Extreme Gamer, que la chaîne de magasins d’électronique vend en exclusivité sur les marchés belges et luxembourgeois et a distribués entre le 15 novembre 2021 et le 10 janvier dernier. La société parle d’un "incident inacceptable" et propose aux clients de réinstaller le logiciel en question.

Il s’agit plus précisément du programme AnyDesk, une application de bureau à distance, installée par la société liégeoise SHS Computer sur ces ordinateurs Extreme Gamer. Un employé de SHS Computer a, semble-t-il, fait une erreur de déploiement, ce qui a dupliqué l’ID unique sur chaque ordinateur. Le même ID unique a ainsi été lié à 1.300 appareils. En conséquence, l’alias à caractère raciste pourrait être visible sur tous les ordinateurs lorsque l’application AnyDesk est ouverte.

MediaMarkt, qui "désapprouve fermement toute forme de racisme et de discrimination", a décidé de ne pas communiquer l’alias en question et demandé au fournisseur SHS Computer de prendre immédiatement les mesures nécessaires. "La société tient en outre à présenter ses excuses à tous ceux qui ont été confrontés à cet alias ou qui, comme elle, sont indignés par ce fait inacceptable."

AnyDesk - qui n’est en aucun cas responsable de cet incident, assure MediaMarkt - a pris les mesures nécessaires pour bloquer l’alias à caractère raciste. Le logiciel ne peut dès lors plus être utilisé sur ces ordinateurs et la configuration doit être réinitialisée. Aucun autre logiciel n’est impliqué, les ordinateurs n’ont pas été rendus vulnérables de quelque manière que ce soit, et aucune donnée personnelle des utilisateurs n’a été divulguée de quelque manière que ce soit, insiste la chaîne de magasins d’électronique.

Tous les clients concernés dont MediaMarkt possède les coordonnées ont déjà reçu un courrier ou seront prochainement contactés par téléphone pour leur expliquer les solutions proposées. L’entreprise demande à tous les clients qui ont acheté un ordinateur Extreme Gamer du fournisseur SHS entre le 15 novembre 2021 et le 10 janvier 2022 d’apporter l’ordinateur dans un magasin de leur choix afin que le logiciel puisse être reconfiguré gratuitement. Les clients qui le souhaitent peuvent également réinitialiser AnyDesk depuis chez eux via le lien suivant: https://www.mediamarkt.be/fr/shop/extremegamer.html.