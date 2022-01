NBA: Phoenix continue à briller au sommet, 43 points pour Booker (vidéo)

Les Phoenix Suns sont en tête des classements de la NBA, la Ligue nord-amérciaine de basket. Mercredi, ils ont aligné une huitième victoire consécutive et leur 19e succès en 23 matchs en déplacement cette saison 97-105 à Utah.

Emmenée par le duo d’arrières composé du jeune Devin Booker (43 pts, 12 rebs, 4 ast) et du vétéran Chris Paul (21 pts, dont 15 dans le dernier quart, 5 ast), la franchise de l’Arizona présente un bilan de 38 victoires et 9 défaites. Elle compte plus de 3 victoires d’avance sur Golden State (35-13), deuxième à l’Ouest.

Miami, premier à l’Est, compte 31 victoires (17 défaites) après son succès 110-96 face à New York. Le Heat a frappé fort d’entrée (30-16 après douze minutes) et pu compter sur l’adresse de Duncan Ronsinson qui a rentré 7 tirs à 3 points (sur 11 tentés) et bouclé son match fort de 25 points.

À l’Est, Cleveland retrouve des couleurs. Les Cavaliers ont signé une 8e victoire en neuf matchs et trouvé la solution pour s’offrir les champions en titre de Milwaukee 115-99. Kevin Love, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse (25 pts, 9 rebs), et les 19 paniers à trois points concédés et les 19 ballons perdus par les Bucks sont en bonne partie responsables de la 20e défaite en cinquante rencontres de Giannis Antetokounmpo et Co. Cleveland est désormais 3e à l’Est (30-19) derrière Chicago (30)17) vainqueur de Toronto 111-105. DeMar DeRozan s’est rappelé au bon souvenir de la franchise qui l’a fait connaître en inscrivant 29 points pour les Bulls.

Charlotte a encore fait mieux que Cleveland dans l’exercice des tirs à longue portée puisqu’ils en ont infligés 24 à la défense d’Indiana privée il est vrai de pas mal d’éléments blessés. Du coup les Honrets se sont imposés 158-126. Kelly Oubre en a inscrit dix et un total de 39 points, son record en carrière. Le meneur LaMelo Ball a signé son quatrième triple double de la saison (29 pts, 13 ast et 10 rebs).

Autre jeune meneur qui confirme son potentiel: Ja Morant. Le feu-follet de Memphis a égalé son record de la saison, avec 41 points, et conduit les Grizzlies à la victoire à San Antonio 110-118, de quoi faire oublier le triple-double de Dejounte Murray (16 pts, 10 rebs, 11 ast), un autre meneur qui éclate cette saison sur les parquets de la NBA mais qui évolue dans une équipe jeune en reconstruction.

Les Los Angeles Clippers aiment se faire peur. Ils ont encore redressé une situation compromise. Au lendemain de leur remontée de 35 points à Washington, ils ont comblé un retard de 14 points (39-25) avant de gagner 102-111 à Orlando. Là encore le banc des remplaçants a joué un rôle déterminant inscrivant 49 points (contre 27 à celui du Magic) dans ce troisième succès en quatre matchs des Clippers.