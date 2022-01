Melvile, Killoffer, Swysen, etc.: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du 27 janvier

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un retour à Melvile, un antisémite amoureux ou encore un homme-singe. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Melvile (T.3)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Avez-vous déjà connu le grand amour? Celui qui compte pour toute une vie, celui pour qui vous seriez prêt à tout, même au pire?

Paul Rivest l’a connu. C’était durant un été à Melvile, il avait 14 ans, il est tombé amoureux de Ruth, la fille du pasteur. La passion s’est terminée dans une tragédie brûlante et Paul ne s’en est jamais remis.

Aujourd’hui, il est obligé d’y revenir après plus de vingt-cinq années d’absence. Mais Melvile a de la mémoire et ses habitants aussi…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSIQUE

Troisième et sans doute dernier volet pour l’incroyable saga de Romain Renard. C’est toujours aussi poisseux, mais graphiquement, le projet atteint encore de nouveaux sommets.

Ceci est un classique. Oui, déjà.

Le Lombard "L’histoire de Ruth Jacob", Renard, 400 p., 29€.

2 Monsieur le Commandant

Philéas - Le résumé de l’éditeur

1942. Paul-Jean Husson tombe éperdument amoureux de sa bru, juive. Partagé entre son antisémitisme viscéral et cet amour interdit, Husson entreprend alors une invraisemblable virée en compagnie de celle qu’il ne cesse de désirer, à travers la France de l’exode.

Pétainiste convaincu, il se livre à travers une lettre de délation qu’il adresse à "Monsieur le Commandant".

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERTURBANT

Un écrivain antisémite et pétainiste tombe amoureux de sa belle-fille… juive alors que l’heure où la France s’apprête à se faire envahir par l’occupant allemand.

Une adaptation étonnante du formidable roman de Romain Slocombe.

Philéas Bétaucourt/Oburie, 88 p., 17.90€.

3 Killofer en chair et en fer

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Cofondateur de l’Association et auteur de la scène alternative française depuis les années 1990, Killoffer se distingue, comme David B. ou Charles Burns, par la puissance de son noir et blanc.

Se représentant volontiers lui-même comme il le faisait dans les 676 apparitions, l’auteur vaque à ses occupations d’homme contemporain, entre son appartement, les servitudes quotidiennes et un penchant immodéré pour les excès en tous genres.

Dans ce monde ultratechnologisé, les robots domestiques semblent la norme, mais quid de l’attachement que peut éprouver l’homme pour ces machines, en regard de leur inévitable obsolescence programmée?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LENT

Blanc sur noir, l’incroyable Killoffer s’attaque à notre dépendance à la technologie dans cette autofiction muette mais tournant à l’essai philosophique.

Ça brûle notre rétine mais on ne comprend pas toujours où l’auteur veut en venir. Puis, ça traîne beaucoup trop en longueur.

Casterman Killoffer, 56 p., 24€.

4 La conférence

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Un homme est invité à l’Académie des Sciences pour raconter son expérience, celle de sa fabuleuse métamorphose: en cinq années, il est passé de la condition de singe à celle d’homme, jusqu’à en perdre une partie de son apparence simiesque…

Capturé en Afrique, il est envoyé en Europe à bord d’un navire. Il comprend que sa seule issue pour échapper à l’enfermement sera de renoncer à sa nature de singe et de s’adapter au monde des hommes. La condition de sa survie: courber l’échine, consentir à tout et observer l’homme pour mieux l’imiter, il devra le singer en tous points, jusqu’aux moindres défauts et perversions…

Jusqu’à devenir humain pour autant?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UTILE

Grand Mahi adapte ici Rapport à une académie, une nouvelle de Kafka dans laquelle un singe devenu homme raconte sa métamorphose.

Un texte qui interroge notre humanité, et nos prétendues libertés Il tombe à point. Brillant.

Dargaud Grand Mahi, 122 p., 19.99€

5 Molly West (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Dans le sud des États-Unis, à la fin de la guerre de Sécession, l’arrivée d’une femme originaire des États du Nord surprend et dénote. Les manières raffinées et courtoises d’Isabelle Talbot s’accordent parfaitement avec sa mission d’enseignement mais font tache dans l’atmosphère rude et crasse des villages texans.

Attention toutefois à celui qui confondrait ces bonnes manières avec de la naïveté ou de la niaiserie… Car derrière l’aura de douceur, Isabelle a enterré les traces d’un passé rempli de souffrance qui s’est mué, au fil du temps, en colère sourde.

Malheur à celui qui, se servant de son apparente docilité, lui fera porter le chapeau d’un mauvais coup…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTRIGANT

Fin de la guerre de Sécession. Une bourgeoise du Nord vient partager sa passion des livres avec les rugueux habitants du Sud. Mais sera contrainte d’y apprendre des mœurs, disons, moins raffinées.

Un premier tome intrigant pour le duo du Train des orphelins.

Vents d’Ouest "Le diable en jupons", Charlot/Fourquemin, 48 p., 14.50€.

6 Arcade Club (T.1)

Auzou - Le résumé de l’éditeur

Vicky, Sam et Roberto sont fans de jeux vidéos et tout particulièrement des bornes d’arcade.

Ils passent d’ailleurs le plus clair de leur temps dans la salle de jeux de leur quartier. Leur rêve?

Se faire recruter par le prestigieux et très secret Arcade Club.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AMUSANT

Trois potes gamers et amoureux des jeux d’arcade à l’ancienne s’inscrivent à un concours afin de peut-être accéder au mystérieux "Arcade Club".

La colorisation est un peu criarde, mais vintage et moderne à la fois, cette incursion dans l’univers des jeux vidéo est amusante. Insert coin.

Auzou "Vicky", Ducoudray/Pagani, 56 p., 11.95€.

7 T’as fait tes devoirs?

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Les parents de Lola et Tom ont bien des soucis. L’aînée est au collège, le cadet en primaire, et le soir, c’est toujours le même rituel: il faut faire les devoirs!

Chacun y va de sa stratégie pour réussir à retenir une leçon d’anglais, de son petit truc pour résoudre une équation… ou de la meilleure façon de les expédier au plus vite.

Heureusement, ils peuvent compter sur les grands-parents. Il faut dire que pépé Louis était un as à l’école… buissonnière!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BIZARRE

Drôle d’idée que de construire un album autour du thème le plus rébarbatif aux yeux des enfants: les devoirs.

Les gags sont parfois tirés par les cheveux, mais c’est pour la bonne cause puisque l’album est ponctué d’un cahier pédagogique expliquant comment bien faire ses devoirs.

Bamboo Domas, 48 p., 10.95€.

8 Allons Z’Enfants (T.2)

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Jean Quélennec a dix ans et, si la Grande Guerre a fauché François, son père, il n’en demeure pas moins un gamin plein de vie, passionné de cyclisme qu’il pratique tous les dimanches avec ses meilleurs copains de Brest: Lulu la Berlue et Maurice, fils de pêcheur et frère de la jolie Suzanne.

Son rêve: passer le concours des arpètes, les apprentis des constructions navales de l’Arsenal de Brest.

Mais pour cela, il va falloir étudier dur, et Barnabé, ancien instituteur reconverti en projectionniste de cinéma après avoir été mutilé par la Guerre, accepte de l’aider. Jean va grandir dans cette France des années 1920-1930, découvrir l’amour et les films de Charlot, rencontrer des gueules cassées au grand cœur, participer aux JO de Munich… mais aussi s’inquiéter de la montée des totalitarismes et du fascisme en Europe, annonçant les prémisses d’un nouveau conflit mondial…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FOUILLIS

Retracer une période allant de 1918 à 1945, en 70 planches (et un mini-dossier docu), c’est le défi que se sont lancés Le Gat et Fouillet.

Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, car à force de raconter mille histoires, ils n’en racontent aucune et se perdent dans une foule d’informations. Arf.

Sarbacane Le Gat/Fouillet, 77 p., 13.90€.

9 Les mantes religieuses (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Pour délivrer le roi emprisonné par un vil conspirateur, Blanche et Arnaud, héros malgré eux, seront intégrés à leur insu à un couvent des plus atypiques, abritant une communauté religieuse aux spécificités surprenantes.

Forts de leurs pouvoirs respectifs, chacun contribuera à sa manière à venir en aide à un Louis XI résigné, n’ayant plus pour seul atout que sa maîtrise du monde animal.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (BONNE) SURPRISE

Charles (pas encore Téméraire) a kidnappé le Louis XI. Pour son salut, le roi peut compter sur un commando diligenté par des sœurs qui tiennent plus des Expendables que du bon Dieu. Encore que…

Irrésistible surprise que cette Histoire triturée avec frénésie délirante.