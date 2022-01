Zulte Waregem et Oud-Heverlee Louvain se quittent dos à dos

Les deux équipes ont partagé l’enjeu.

À Waregem, Timmy Simons a opté pour un 4-2-3-1 avec Zinho Gano seul en pointe. Alessandro Ciranni, Frank Boya et Alieu Fadera en ont fait les frais au profit de Dion Cools, David Hubert et Dereck Kutesa. À OHL, Siebe Schrijvers et Mathieu Maertens manquaient à l’appel alors que Sory Kaba, qui avait joué avec la Guinée à la CAN lundi, était bien présent. Un retour gagnant vu qu’il a ouvert la marque sur le rebond d’un tir bloqué de Xavier Mercier (29e, 0-1). Toutefois, cela n’a pas déstabilisé Waregem et sur un coup de coin botté par Kutesa et dévié de la tête par Gano, Jelle Vossen a inscrit son 14e but de la saison (40e, 1-1).Si Zulte a tenté d’emballer la deuxième période, Sammy Bossut a dû intervenir sur un tir à ras de terre de Levan Shengelia (58e) avant de bloquer un envoi central d’Alexis de Sart (60e). Par la suite, le niveau de la rencontre a continué à baisser même si Gano a surgi au second poteau sur un centre de Jean-Luc Dompé (84e).