Covid: face au chaos qui touche les écoles, la CIM ouvre les vannes

Quarantaine des élèves et fermeture des classes: en raison de la propagation galopante d’Omicron dans les écoles, la Conférence interministérielle de la Santé et les ministres de l’Éducation ont pris de nouvelles dispositions mercredi soir.

"Il est clair que la stratégie de dépistage, de traçage et de quarantaine constitue une entrave au droit à l’éducation et à un environnement de vie et d’apprentissage sain et cause de nombreux problèmes d’organisation dans les écoles ", ont indiqué les différents ministres de la Santé mercredi soir par voie de communiqué.

Réunis mercredi matin et encore une fois dans la soirée, ils ont finalement accordé leurs violons sur une série de nouvelles mesures et assouplissements destinés à sortir les écoles du pays du chaos.

L’ampleur du chaos Élèves contaminés Entre le 17 et le 23 janvier, 25 400 cas (+525% par rapport à la semaine précédente) ont été relevés parmi les élèves de l’enseignement obligatoire en FWB. Soit 2,8% de la population scolaire totale pour cette seule semaine. Avec les isolements, quarantaines et fermetures de classe, cela signifie que le taux d’élève absent dépasse désormais les 20% en moyenne pour chaque niveau d’enseignement. Profs absents Sur cette même période, 1 959 membres du personnel (+302%) ont été testés positifs et écartés de leur classe. Classes fermées Par ailleurs, 1 827 classes (+1 561%) et 24 écoles ont été fermées entre le 17 et le 23 janvier.

Quarantaines et fermetures de classes

Dans le fondamental, la procédure de fermeture automatique d’une classe ("emergency brake", à partir de 4 cas positifs) a dès lors été supprimée, avec effet immédiat. Par ailleurs, les enfants pourront continuer à se rendre à l’école même après un contact à haut risque survenu au sein de leur foyer – pour peu bien sûr qu’ils ne soient ni symptomatiques ni positifs.

Il en va de même pour les enfants fréquentant un milieu d’accueil.

Dans le secondaire, cette levée de quarantaine continuera de dépendre du statut vaccinal de l’élève. La procédure de fermeture automatique avait, elle, fait l’objet d’une suppression en décembre dernier.

Les modifications techniques de ces mesures entreront en vigueur à partir du 3 février.

Booster les ados aussi?

Parmi les autres pistes envisagées, les ministres de la Santé ont sollicité l’avis du Conseil supérieur de la santé quant à la possibilité d’étendre la dose booster à tous dès l’âge de 12 ans.

Cet avis est attendu pour ce week-end.

«Nos enfants sont en train de morfler»

Si l’inquiétude gagne directions et enseignants, elle touche bien évidemment aussi les parents d’élèves: "La situation est très problématique pour tout le monde, et pas seulement dans le milieu scolaire, d’ailleurs. Mais il est vrai que c’est très compliqué en ce moment pour les parents qui doivent gérer les enfants malades – même si ce n’est pas neuf – et ceux en quarantaine", note ainsi Véronique de Thier (Fapéo).

Perspectives et stabilité

"Ce qui nous manque, ce sont des perspectives, poursuit Véronique de Thier. Si on nous dit qu’il faut encore tenir 15 jours, on fera le gros dos et on y arrivera." Hélas, les experts se montrent bien plus réservés, arguant que la réalité épidémiologique est tout sauf prévisible. Mais outre des perspectives, les parents d’élèves se disent également demandeurs de plus de stabilité. "Il faudrait être davantage dans la prévisibilité. On nous dit déjà que ça pourrait devenir endémique, que des pics seront encore observés lors d’hivers prochains. Ne pourrait-on pas prévoir des règles? " Comme une sorte de baromètre adapté au milieu scolaire? " Cela peut peut-être rassurer, mais il doit tenir compte du bien-être des élèves et de leurs apprentissages. Parce que, pour l’instant, nos enfants sont en train de morfler. Il est urgent de prendre en compte l’impact que chez eux ces trois années vont générer."

Il est urgent de prendre en compte l’impact que ces trois années vont générer.

Pour un retour aux essentiels

À ce titre, Bernard Hubin (Ufapec) espère que "des choses seront mises en place pour arrêter de galoper dans les programmes". Partisan d’un "retour aux essentiels", comme cela fut le cas par le passé, il attire également l’attention sur la nécessité de "trouver des modalités pour assurer des parcours de réussite " plutôt que d’envisager le redoublement pour les élèves qui accumulent en ce moment les difficultés.

+ RELIRE | Le délicat équilibre entre la santé et les apprentissages

Tant au niveau de leur bien-être que des apprentissages, de plus en plus d’ados sont en train de craquer. StockPhotoPro - stock.adobe.com

+ RELIRE AUSSI | Covid: de plus en plus de jeunes pensent au suicide

Décrochage scolaire: une marmite qui menace d’exploser Par souci de préservation de leur santé ou parce qu’ils refusent que ceux-ci portent le masque toute la journée, certains parents avouent aujourd’hui ne plus envoyer délibérément leurs enfants à l’école. Toutefois, si les chiffres officiels de l’absentéisme ne cessent de croître depuis la rentrée (de 3 165 élèves signalés au 15 octobre, on est passé à 17 402 lors du dernier décompte le 15 décembre), ceux-ci restent proches, voire légèrement inférieurs aux chiffres enregistrés à pareilles époques lors de la précédente année (de 4 512 à 17 503 élèves signalés). Il convient cependant de nuancer ce constat. Vision tronquée D’abord, parce que ne sont comptabilisés ici que les élèves ayant été signalés à partir de 9 demi-jours d’absence injustifiée. Ensuite, parce qu’il apparaît que l’actuelle recrudescence de l’épidémie va entraîner une nouvelle hausse de ces absences – selon certains témoignages remontant aux oreilles des fédérations de parents d’élèves, celles-ci pourraient même exploser vu la décision de supprimer la quarantaine pour les élèves ayant subi un contact à haut risque au sein de leur foyer. Enfin, parce que si les présences font encore l’objet d’une réelle attention à l’école, il en va autrement pour les élèves contraints de suivre les cours depuis leur foyer. De quoi laisser apparaître la crainte d’une vision tronquée sur une situation, en réalité, bien plus compliquée.