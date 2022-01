Mondiaux de cyclocross - Pas de Mondial pour Hermans, positif au covid: "La période la plus sombre de ma carrière"

Le cycliste belge ne pourra pas participer aux championnats du Monde de cyclocross, positif au Covid.

Dimanche passé, après le cross de Coupe du Monde de Hoogerheide, Quinten Hermans a appris qu’il avait été testé positif au coronavirus et qu’il pouvait faire une croix sur le Mondial de Fayetteville. Alors qu’il espérait encore être du voyage après un test PCR négatif plus tard dans la semaine, le nom de son remplaçant, Toon Vandebosch, a été rapidement officialisé.

"Je traverse la période la plus amère et la plus sombre de ma carrière", a déclaré Hermans lors d’une vidéoconférence. "Comme j’ai été testé légèrement positif au virus et que je n’étais pas trop contagieux, j’ai gardé l’espoir que je pourrais aller à Fayetteville, où j’ai déjà gagné un cross de Coupe du Monde, après un test PCR négatif. Mais j’ai vite appris que Toon prendrait ma place. Il n’était plus question de test négatif. J’ai été retiré de la sélection. Point final."

"C’est très dur mentalement. J’ai eu des nuits blanches depuis dimanche. Je ne me suis pas senti malade du tout. Toute ma préparation pour le Mondial est tombée à l’eau. J’étais vraiment prêt pour Fayetteville, où j’ai déjà gagné un cross de Coupe du monde. Je n’ai pas le droit de défendre mes chances à cause d’un test légèrement positif. C’est la plus grande déception de ma carrière. Ma saison de cyclocross se termine plus tôt que prévu. Est-ce que je vais regarder la course dimanche? Non. Ce serait vraiment trop douloureux", a soupiré Hermans.

Hermans a commencé sa saison de cyclocross le 25 septembre 2021 à Bredene avec une quatrième place. Deux semaines et demie plus tard, il a surclassé tout le monde à Fayetteville lors de la deuxième manche de la Coupe du monde. Depuis, il est monté plusieurs fois sur le podium, mais il n’a plus jamais gagné.

Hermans va à présent se préparer à la saison sur route, où il débutera probablement au Tour du Pays basque. La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège figurent aussi à son programme. Le coureur de 26 ans figure sur la liste de 12 présélectionnés d’Intermarché-Wanty Gobert pour le Tour de France