Raman et Sardella dans le onze mauve, suivez Anderlecht-Cercle en direct dès 21h

Anderlecht a l’occasion de reprendre, au moins provisoirement, la place de dauphin de l’Union.

Sans y ressembler, c’est un véritable match au sommet qui se disputera ce mercredi à 21h. Anderlecht et le Cercle sont les deux équipes les plus en forme du moment.

Kompany devra se passer de trois titulaires: Kouamé, Olsson et Murillo. Raman sera dans le onze et devrait être rejoint par Ashimeru et Sardella.

En face, le Cercle sera privé de Deman, l’ailier droit très travailleur, qui est suspendu. Pour le reste, Thalhammer devrait remettre la même équipe, préférant à nouveau le jeune Decostere au Brésilien Vitinho comme arrière droit. Silvère Ganvoula (ex-RSCA où il n’a disputé que seize rencontres) est prêt par Bochum jusqu’à la fin de la saison.