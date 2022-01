"La Corde" remonte le fil de nos quêtes

Ce soir, Arte diffuse la mini-série fantastique "La Corde". Planitia Kenese, une jeune actrice belge, y fait ses premiers pas à l’écran.

Dans une zone isolée de Norvège, des scientifiques s’apprêtent à recueillir le fruit d’années de travail. L’un d’eux tombe sur une longue corde, au milieu de la forêt. Hypnotisé par cet objet mystérieux, une partie du groupe met de côté sa course à la découverte "digne d’un Nobel" pour chercher où mène cette corde, quoi qu’il en coûte.

Parmi eux se trouve Dani, la dernière à avoir rejoint le groupe d’experts. Diplômée d’astronomie, elle débarque de Londres pour travailler aux côtés d’une scientifique qu’elle adule et écrire une thèse sur l’existence de Dieu. C’est Planitia Kenese, une Bruxelloise de 27 ans, qui prête ses traits à Dani dans cette série de Dominique Rocher en trois épisodes.

On vous découvre dans cette série. Comment vous êtes-vous retrouvée sur ce projet?

J’ai vu une annonce sur la page Facebook du directeur de casting et j’ai répondu. Ça faisait un mois que je me disais que j’avais envie de tester quelque chose dans le milieu, ça faisait écho à un rêve d’enfant, mais je n’ai jamais pris de cours de théâtre ou autre. Quand je suis tombée sur l’annonce, je me suis dit que c’était le moment.

Comment s’est passé le tournage, avec un casting très international?

Il y avait des cultures différentes, des points de vue différents, mais on a quand même tous su à chaque fois se retrouver. Pour moi c’était impressionnant d’être à côté d’acteurs professionnels et bien établis dans le milieu (NDLR: dont Suzanne Clément, Jean-Marc Barr et Jeanne Balibar). Il m’a fallu un moment d’adaptation, mais ils ont tous été accueillants. Ça a été très formateur pour moi.

Pouvez-vous nous présenter Dani?

Ce qui fait que je me suis retrouvé en elle c’est qu’elle est un peu introvertie, plutôt sage, mais elle a envie de s’ouvrir, de se rebeller contre l’éducation carrée qu’elle a reçue de ses parents. Ella a aussi une grande empathie. On la pense très cartésienne de par ses études, etc., mais au final on voit que la spiritualité, la religion prennent une grande place dans sa vie. C’est un paradoxe du personnage et d’autres scientifiques de l’équipe. C’était intéressant à jouer.

Métaphorique, la corde révèle beaucoup de choses sur chacun…

Oui, elle est vraiment un moyen pour que chaque personnage se retrouve face à lui-même, à ses limites, à ses peurs. Elle ouvre une grande introspection. Dani a de nombreuses choses à découvrir sur elle et grâce à cette corde, tout ça va être un peu mis à nu.

Vous êtes-vous demandé ce que vous auriez fait face à une telle découverte?

Contrairement à Dani, je pense que j’aurais lâché l’affaire bien avant. Je n’aurais pas pu continuer en ne sachant pas jusqu’où tout cela allait me mener. On s’est beaucoup posé cette question sur le tournage et la plupart ont dit qu’ils ne seraient pas allés jusqu’au bout.

L’intrigue se déroule en Norvège, qu’en a-t-il été du tournage?

Il s’est passé bien moins loin. On a tourné entre la Belgique – près de Namur – et dans les Vosges en France. Une grande partie des événements se passe dans la forêt, j’avais peu de scènes d’intérieur, mais celles-là aussi ont été tournées en Belgique.

Vous verra-t-on prochainement dans d’autres films ou séries?

L’expérience m’a beaucoup plu! Mais je me laisse le temps de découvrir vers quoi je veux me diriger; je viens de finir mes études de droit.

Arte, 20.55