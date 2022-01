Farid répond à votre question météo: "La douceur au rendez-vous"

La question du jour à Farid est celle de Murielle d’Andenne (Namur): "Salut Farid, j’ai vu qu’il y avait de la neige sur la Grèce et la Turquie, pourquoi pas chez nous cette année? Tu penses qu’on a encore de voir l’or blanc début février?". Farid lui répond et donne son bulletin quotidien.

Salut Murielle, c’est vrai qu’on n’est pas très gâtés à cause des hautes pressions trop proches. De ce fait, l’air froid et les dépressions n’ont d’autre choix que le contourner et descendre sur le centre et le sud-est de l’Europe. Je n’attends pas de changements notables ces prochains jours avec un peu de pluie jeudi après-midi puis une fin de semaine relativement sèche. Par la suite, une petite descente polaire maritime devrait à nouveau nous affecter lundi et mardi avec le retour des flocons et un peu de neige du moins sur la haute Ardenne. Pour la basse et moyenne Belgique, cela va être un peu compliqué et de réelles conditions hivernales ne sont pas encore en vue. On croise les doigts pour un peu de neige février mais cet hiver ne restera pas dans les mémoires…

Et ailleurs sur le pays?

Cela va tout doucement bouger puisqu’une perturbation affaiblie atteindra le littoral donnant quelques faibles pluies et un temps plus doux. Il fera encore sec sur le centre jusque fin de matinée et ces précipitations atteindront le sud et le relief début d’après-midi (un peu de neige sur les hauteurs de Luxembourg et les sommets). Le vent poussera jusque 45-50 km/h tournant à l’ouest après-midi et on connaîtra un petit redoux avec 7°C en plaine mais toujours 0 à 1°C sur les sommets ardennais. Un temps plus sec reviendra sur les Flandres après-midi puis sur le centre avant le soir avec un peu de soleil à la mer après 15-16 H.

Le soir, encore quelques gouttes sur le sud puis nuit suivante plus sèches après quelques pluies résiduelles près de l’Allemagne et le Luxembourg voire un flocon > 600 m.