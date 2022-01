Givre et verglas: nouvelle alerte jaune dans 3 provinces wallonnes

La météo hivernale conduit à nouveau à la prudence sur les routes.

Dans la foulée de celles de ce mercredi matin, l’Institut royal météorologique émet une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes. Elle concerne les provinces de Liège, Namur et Luxembourg et est en vigueur de 20h à jeudi 10h minimum.

"Cette nuit et jeudi matin, les nuages bas et brouillards pourront conduire à la formation de givre en Haute Belgique. Quelques précipitations hivernales seront également possibles, en quantités limitées mais qui pourront temporairement prendre la forme de faibles pluies verglaçantes", avertit l’IRM.

Le mercure remontera cependant jeudi pour atteindre entre 3°C près des frontières allemande ou luxembourgeoise et 10°C en Flandre occidentale. La journée sera d’abord nuageuse, puis ponctuée d’éclaircies dans l’après-midi.

Vendredi, une crête mobile traversera la Belgique et limitera temporairement l’instabilité de l’atmosphère. La journée débutera à nouveau sous les nuages. Des éclaircies seront ensuite possibles sur l’ouest ainsi que le centre du pays, avant que le ciel devienne changeant et parfois très nuageux. Le temps restera généralement sec, mais quelques averses pourraient se déclencher en Ardenne et sur le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 1 ou 2°C en Hautes-Fagnes et 7 ou 8°C en plaine.

Samedi, le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies ou des bruines, plus marquées en Ardenne. Les maxima se situeront entre 5 ou 6°C en Hautes-Fagnes et 11 ou 12°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort.