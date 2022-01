Après une course-poursuite en France, une voiture termine contre un arbre près d'Athus

Dans la nuit de mardi à mercredi, un accident de la route a été signalé sur la route de Longwy, à Rodange (Grand-Duché), à deux pas d’Athus. Les forces de police sont allées de surprise en surprise.

Lorsque la police s’est rendue sur les lieux de l’accident, peu avant 3 h cette nuit à Rodange, elle a constaté qu’une voiture venait de heurter un arbre. Le véhicule avait, selon des témoins, dérapé dans un virage, franchi une barrière et était rentré dans l’arbre. Ces témoins rapportèrent avoir vu trois personnes sortir de la voiture accidentée et s’enfuir en direction d’une station-service. Légèrement blessées, elles ont été retrouvées à proximité immédiate et ramenées sur le lieu de l’accident.

Au total, cinq individus se trouvaient dans la voiture accidentée, rapportent les forces de l’ordre, qui ont découvert qu’elle avait été impliquée peu de temps avant dans une course-poursuite avec la police française.

Interrogés, les occupants de la voiture – certains sous l’empire de l’alcool – ont donné des versions différentes du déroulement de l’accident et ont fourni de fausses identités.

Le parquet a été informé et a ordonné la confiscation du véhicule ainsi que l’identification des personnes impliquées. Enfin, lors d’une fouille, des drogues ont été saisies chez l’un des occupants. Une plainte pénale sera déposée.

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures graves, deux autres n’ont été que légèrement blessées.