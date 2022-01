Prix de l’énergie: réduire la TVA avant le 1er février est "impossible", estiment les fournisseurs

"Introduire une réduction de la TVA ou toute autre mesure le 1er février est techniquement et pratiquement impossible", avertissent ce mercredi les fournisseurs d’énergie réunis au sein de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières.

Les fournisseurs d’énergie rappellent que si la piste d’une réduction de la TVA "semble simple à mettre en œuvre", elle implique que toutes les communications envers les clients et les autorités soient adaptées: prix, promotions, sites web, comparateurs de prix, factures d’acompte et de décompte final, contrats, paiements aux autorités, etc. "Des dizaines de processus internes doivent être modifiés et testés. La mise en œuvre de tous ces ajustements d’une manière qualitative et claire pour le client nécessite suffisamment de temps. Une réduction immédiate de la TVA n’est donc pas envisageable. Une facturation et des informations correctes sont des conditions essentielles pour le bon fonctionnement du marché et pour assurer la transparence envers les clients", souligne la Febeg.

Celle-ci appelle dans la foulée le gouvernement fédéral à prendre "rapidement" une décision "claire". "En tant que partenaires du gouvernement, les fournisseurs peuvent mettre en œuvre cette mesure à partir du 1er avril. Ce n’est que moyennant cette période d’adaptation que les fournisseurs d’énergie peuvent techniquement y parvenir de manière qualitative et garantir ainsi aux ménages le service client correct qu’ils sont en droit d’attendre", précise-t-elle.

La Febeg demande enfin au gouvernement, "quelle que soit sa décision, de choisir une mesure mûrement réfléchie, basée sur des critères juridiques solides, et de donner aux fournisseurs jusqu’au 1er avril pour la mettre en œuvre."