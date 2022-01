Matthias Casse au GP du Portugal mais "pas au Grand Chelem de Paris"

S’il lancera bien sa saison au Grand Prix d’Almada, ce samedi, Matthias Casse, champion du monde, a décidé de faire l’impasse sur le Grand Chelem de Paris (5-6 février), l’une des plus importantes compétitions du début de saison.

L’Anversois, 24 ans, a dévoilé son programme pour les prochaines semaines. Après Almada, où il sera première tête de série dans sa catégorie, le natif de Mortsel disputera le Grand Chelem de Tel Aviv (18 février). "Cela signifie que je n’irai pas à Paris début février", a confirmé le médaillé de bronze des JO 2020.

"En concertation avec mon coach Mark Van der Ham, j’ai choisi d’étaler mes compétitions afin d’avoir la meilleure préparation possible en vue de l’Euro de Sofia. Après Tel Aviv, je choisirai donc entre le Grand Chelem de Tbilissi (25-27 mars) et celui d’Antalya (1er-3 avril)", a expliqué Casse.

Les derniers succès sportifs du judoka lui ont permis d’attirer plusieurs sponsors jusqu’aux Jeux olympiques de 2024. "Cette sécurité financière me permet de me concentrer entièrement sur mon sport et le perfectionnement de mon judo", a ponctué Casse, 2e mondial dans sa catégorie.

Son frère Jeroen Casse (-73 kg) sera aussi présent au Portugal ce weekend, comme Ellen Salens (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg) et Mina Libeer (-57 kg).