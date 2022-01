Des médecins, des hélicoptères et des paons sont au menu du récap pour abonnés de ce mercredi. © Belga & EdA

Les mineurs étrangers non accompagnés manquent de tuteurs, des hélicoptères hollandais en test à la base de Florennes, une pénurie de médecins à Berloz: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 26 janvier 2022.

1. 270 mineurs étrangers non accompagnés sans tuteur: «Très inquiétant»

Alors que les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) sont toujours plus nombreux sur notre territoire, les tuteurs censés les accompagner dans leurs démarches (procédure d’asile, soins, etc.) manquent, alertent les acteurs de terrain.

2. Berloz n’a plus de médecin: «Le Covid a accentué la pénurie»

Berloz ne semble pas attirer les jeunes médecins généralistes… Depuis quatre ans, les candidats manquent à l’appel.

3. Des hélicoptères néerlandais dans le ciel de Florennes

Des troupes néerlandaises sont en exercice actuellement à Florennes, pour des exercices en hélicoptère.

4. « Sauver Lisa «: les coups ou la cavale

Dès ce soir sur RTL-TVI, Déborah François interprète la mère maltraitante de Lisa. Face à elle, une prof déterminée à sauver la fillette.

5. Tim Wellens: «Dans le vélo moderne, il faut faire des choix»

Wellens, cela reste une assurance victoire. Depuis la saison 2014, le puncheur de Lotto-Soudal gagne au moins deux courses par saison. Il ne compte pas changer cette bonne habitude cette année.

6. Le délicat équilibre entre la santé et les apprentissages

Face à la détérioration rapide de la situation dans les écoles, les ministres de l’Éducation ont réclamé d’être entendus par leurs homologues de la Santé.

7. Abbaye de Floreffe: un transfert de quatre paons (photos & vidéo)

Depuis jeudi, Léo a été rejoint par Léon, Léonie, Léontine et Léa à l’abbaye de Floreffe. Quatre de ces superbes volatiles ont été rapatriés depuis le Bois Pelé de Thon. Cadeau d’une particulière.

8. Elle avait agressé deux accompagnateurs de train: 150h de travail

Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné la jeune Julia (prénom d’emprunt) à une peine de travail de 150 heures pour avoir agressé deux accompagnateurs de train en gare d’Enghien. Les faits, requalifiés en coups simples, ont été considérés comme établis.

9. Cinéma Plaza à Hotton: «Une reprise positive malgré les obstacles»

Il y a 4 ans, Valérie Jacquart et son compagnon Julien Pahaut reprenaient la gestion du cinéma Plaza. Un an avant le renouvellement du marché de gestion, ils font le bilan.

10. Dinant-Givet: le retour du train, une solution pour le vélo?

Reverra-t-on un jour le train emprunter la rive gauche de la Meuse et cyclistes et piétons parcourir la dernière liaison du RAVeL de la Haute-Meuse?

