Elise Mertens, qui a battu Kirsten Flipkens en double: "Il y avait beaucoup d’émotions à la fin"

Elise Mertens avait le sourire, ce mercredi à Melbourne, après s’être qualifiée pour les demi-finales du double à l’Open d’Australie avec sa nouvelle partenaire, la Russe Veronika Kudermetova.

Dans la Margaret Court Arena, la Limbourgeoise a évacué sa défaite en simple contre l’Américaine Danielle Collins en remportant le duel belgo-belge contre Kirsten Flipkens et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-3, 6-4.

"C’est toujours particulier de jouer contre une autre belge", a confié Elise Mertens. "Et en quart de finale d’un Grand Chelem, c’est spécial. Kirsten n’est pas vieille, mais plus très jeune non plus, donc qui sait, c’était peut-être la dernière fois. Elle a été une inspiration, comme Kim, Justine ou encore Yanina. Elle a toujours été dans le top 100. Elle joue encore vraiment bien. Elle s’amuse sur le terrain. Et c’était un chouette match. Nous avons affiché un bon niveau et je suis heureuse que nous ayons gagné. Il y avait beaucoup d’émotion à la fin, car Kirsten est aussi une bonne copine. Nous avons joué ensemble en Billie Jean King Cup et on se retrouve quasi chaque semaine en tournoi".

En demi-finales, Elise Mertens et Veronika Kudermetova retrouveront Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.1, qui ont écarté l’Américaine Caroline Dolehide et l’Australienne Storm Sanders 6-2, 7-6 (7/3). Un sacré défi pour la tenante du titre vu que les Tchèques ont remporté Roland-Garros, le titre olympique et les WTA Finals l’an dernier.

"Ce sont d’excellentes joueuses. Elles ont déjà remportés plusieurs Grands Chelems. Je joue avec une nouvelle partenaire désormais et cela va de mieux en mieux. Nous sommes à la fois proche d’une éventuelle victoire, mais c’est encore loin aussi. Je préfère le simple, mais j’aime également le double. On verra. En tout cas, on va tout donner."