Quévy/Frameries: des travaux menés sur les voies et passages à niveau

Entre le 11 et le 25 février.

Pas de fumées sans feu, pas de travaux sans nuisances. Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, entreprendra prochainement des travaux de finition sur les voies et procédera à l’entretien de deux passages à niveau entre Quévy et la frontière française, et entre Quévy et Cuesmes.

Le chantier sera lancé le 11 février prochain, au niveau du passage à niveau de la route du Bavay à Genly et du chemin Vert à Frameries. "Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire", précise Infrabel. Sauf contretemps, les travaux devraient être terminés quelques jours plus tard, soit le 25 février.

Les travaux seront menés sans interruption les week-ends, du vendredi 11 février à 22 heures au lundi 14 février à 5 heures du matin, et du vendredi 18 février à 22 heures au lundi 21 février à 5 heures du matin. En semaine, ils seront entrepris entre 10 heures et 15 heures les jeudis 17 et 24 février.

Conséquences, des nuisances ne sont pas à exclure pour les riverains voisins. Des engins et des outils de chantier seront en effet utilisés sur le domaine ferroviaire. De même, un éclairage artificiel sera installé pour permettre la réalisation des travaux de nuit. "Nous ne travaillerons pas partout au même moment, le chantier mobile se déplacera selon l’avancement des travaux."

Dans le cadre de ce chantier, les passages à niveau situés Route de Bavay à Genly et Chemin Vert à Frameries seront fermés à toute circulation routière et piétonne du vendredi 11 février à 16 heures au vendredi 25 février à 16 heures. Un itinéraire de déviation sera défini par les communes concernées.

Aucun train ne circulera entre Mons et Quévy durant les deux week-ends de travaux, du vendredi soir (dernier train) au lundi matin (premier train), ainsi que les jeudi 17 et 24 février, entre 10h et 15h. Un service de bus sera cependant mis en place par la SNCB entre ces deux gares. Infrabel précise encore que la circulation des camions sera limitée à proximité des deux passages à niveau concernés par les travaux mais restera nécessaire pour assurer la livraison des matériaux nécessaires à leur entretien.