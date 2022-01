NBA: le retour gagnant d’Anthony Davis et le come-back fou des Clippers à Washington

Les Clippers ont marqué la soirée de ce mardi de leur empreinte avec un incroyable come-back face à Washington.

Les Los Angeles Lakers, profitant du retour d’Anthony Davis après 17 matchs d’absence, et portés par LeBron James, encore exceptionnel, ont montré leur meilleur visage à Brooklyn pour s’imposer sur le parquet des Nets 96-106, ce mardi dans le championnat NBA. La soirée a été marquée par la fin de match hallucinante des Los Angeles Clippers qui ont réussi le deuxième plus gros come-back de l’histoire à Washington.

"Sa seule présence sur le parquet, son impact, son dynamisme, sa défense nous apportent tellement...", a réagi "King James", qui a été excellent (33 pts, à 12/21 aux tirs, 7 rebs, 6 passes), à propos de son coéquipier qui a pourtant été assez discret (8 pts, 4 contres et 2 passes), enfin remis de son entorse au genou gauche.

Quand les Nets sont revenus à deux longueurs (69-71) au 3e quart-temps, James, en patron, a remis du gaz dans le moteur californien, avec sept points coup sur coup qui ont calmé les velléités adverses. Et dans le money-time, il a intercepté deux fois en 40 secondes et dunké derrière à chaque fois, pour le plus gros écart du match (85-100).

Côté Brooklyn (3e à l’Est), les absences de Kyrie Irving et de Kevin Durant ont évidemment pesé à Brooklyn, en dépit de tous les efforts de James Harden en mode triple-double (33 pts, 12 rebs, 11 passes).

Revenus à un bilan à l’équilibre (24 v -24 d), les Lakers demeurent 8e à l’Ouest, devant les Clippers (9e) qui ont réussi le deuxième plus gros come-back de l’histoire en s’imposant à Washington (115-116) après avoir compté 35 points de retard avant la pause (66-31). Après une première période catastrophique, qui a poussé le coach Tyron Lue à mettre sur le banc Reggie Jackson et Ivica Zubac, défaillants, la seconde unité des Clips a réussi l’improbable, avec pour finir une séquence exceptionnelle de Luke Kennard (25 pts), qui a mis sept points dans les neuf dernières secondes, dont un tir derrière l’arc en déséquilibre avec la faute en prime avant le buzzer. C’est le troisième rétablissement des Clippers cette saison après ceux réalisés ce mois-ci contre Denver et Philadelphie. Seul Utah a fait mieux à ce jour en remontant 36 points contre Denver en novembre ... 1996!

Fait également notable, la correction (130-92) infligée par Golden State (2e) à Dallas (6e), qui a eu en plus le malheur de déplorer la fracture au pied gauche de Tim Hardaway Jr. Un bel effort collectif a récompensé des Warriors adroits (53,3%), à l’image de Jonathan Kuminga (22 pts à 8/9). Stephen Curry (18 pts, 9 rebs, 7 passes), Klay Thompson (15 pts, 6 passes) et Jordan Poole (17 pts) ont contribué. Côté Mavs, Luka Doncic (25 pts, 8 rebs) n’a pas joué le dernier quart-temps, préférant ménager son cou, douloureux depuis plusieurs matchs.

Boston a aussi piétiné Sacramento 128-75. Les deux stars des Celtics Jayson Tatum et Jaylen Brown ont marqué respectivement 36 points et 30 points (plus 10 rebonds) avant de se reposer tout le quatrième quart. Le score était de 38-13 après douze minutes et 63-30 à la pause.

Joel Embiid a encore survolé son match (42 pts, 14 rebs, 4 contre) pour faire gagner Philadelphie face à La Nouvelle-Orléans 117-107. Autre pivot incontournable et dominateur, le MVP en titre le Serbe Nikola Jokic (28 pts, 21 rebs, 9 passes) qui a été l’élément clé de victoire de Denver à Detroit 105-110.

Minnesota continue à surprendre. Les Timberwolves sont septièmes à l’ouest (24 v-23 d) après leur victoire à Portland 107-109. Anthony Edwards a inscrit 40 points et Karl-Athony Towns signé un joli double-double (17 pts, 17 rebs) qui ont permis aux visiteurs de s’imposer dans le dernier quart.