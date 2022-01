Open d’Australie: Stefanos Tsitsipas ne laisse aucune chance à Yannik Sinner et file en demi-finales

Stefanos Tsitsipas a rejoint le dernier carré du simple messieurs, ce mercredi à l’Open d’Australie.

Le Grec, 4e au classement mondial et 4e tête de série, s’est imposé en trois manches au détriment de l’Italien de 20 ans Yannik Sinner (ATP 10/N.11) 6-3, 6-4 et 6-2. La rencontre a duré 2h06.

Tsitsipas, 23 ans, jouera sa troisième demi-finale à Melbourne, après 2019 et 2021, et la cinquième en Grand Chelem, ayant déjà atteint ce stade à Roland-Garros en 2020 et 2021. Il sera opposé au vainqueur du dernier quart de finale entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 2/N.2) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 9/N.9).

L’autre demi-finale opposera l’Italien Matteo Barrettini (ATP 7/N.7) à l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 5/N.6) qui se sont qualifiés mardi.