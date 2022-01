L’IRM émet deux alertes jaunes pour plusieurs provinces wallonnes

Ce mercredi, outre les nuages annoncés, l’Institut royal météorologique a émis une alerte jaune sur toute la Wallonie en raison d’un brouillard givrant.

Attention si vous prenez la route ce mercredi! L’IRM émet une alerte jaune pour l’ensemble de la Wallonie. Et pour cause, ce matin, entre 05h00 et 11h00, des brouillards givrants pourront à nouveau rendre les routes glissantes, surtout sur le sud du pays.

Une seconde alerte jaune, émise entre 07h00 et 11h00, concerne également les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Des brouillards dans de nombreuses régions en Ardenne réduiront la visibilité à moins de 500 mètres, voire 200 mètres localement.

Au-delà de ces deux spécificités wallonnes, la journée se déroulera sous les nuages partout en Belgique, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Le temps sera généralement sec mais quelques fines bruines ne seront pas exclues par endroits. Les maxima varieront entre 0°C dans les Hautes Fagnes et 6°C en bord de mer.

Les nuages persisteront demain jeudi, tandis qu’une zone de précipitations affaiblie traversera notre ciel avec temporairement quelques pluies mais aussi de l’air un peu plus doux. Des éclaircies apparaîtront dans son sillage en fin d’après-midi sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 3°C en haute Ardenne et 9°C sur l’ouest du pays.