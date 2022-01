La tenue du BSF à nouveau compromise pour l’été 2022

Il n’y aura a priori pas de Brussels Summer Festival (BSF) l’été prochain.

L’ASBL Brussels Expo ne souhaitant pas engager des frais pour son organisation et se risquer à couvrir le coût d’une nouvelle annulation, selon une information de BX1 diffusée mardi en fin de journée.

La tenue du festival est encore à l’étude en fonction de la situation sanitaire, a réagi en soirée le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), qui se refuse encore à parler officiellement d’annulation.

Un mail a cependant été envoyé mardi aux détenteurs de pass des éditions passées qui avaient demandé le report de ceux-ci pour le prochain BSF. Par ce message, l’équipe du festival les remercie pour leur compréhension face à l’annulation des éditions 2020 et 2021 avant d’ajouter à demi-mot que l’édition 2022 était également compromise. "Face aux incertitudes des prochains mois, nous avons décidé de procéder au remboursement de vos pass."

Des personnes liées à l’organisation du festival n’ont pas encore été contactées, alors que c’est normalement déjà le cas à cette période de l’année. BX1 remarque de plus que le directeur de la dernière édition a été remercié en octobre et que personne ne l’a remplacé depuis. L’organisation de l’édition 2022 du BSF n’a donc toujours pas été lancée.

En 2021, Brussels Expo avait organisé, en remplacement, des concerts sur la scène Arena 5, installée au pied de l’Atomium. Elle avait accueilli plus de 50.000 amateurs de musique du 22 juillet au 12 septembre. Il est déjà prévu que le concept soit réitéré à l’été 2022. Des premiers noms ont même déjà été annoncés: le guitariste américain Nile Rodgers et son groupe disco-funk Chic, le DJ français Dimitri From Paris, les chanteurs français Jacques et Thomas Dutronc ainsi que le compositeur de jazz Herbie Hancock.

Il pourrait ne plus y avoir de BSF à l’avenir dans le cœur de la ville, selon les projections de BX1. Brussels Expo est en faillite virtuelle en raison de la crise sanitaire et neuf personnes ont été licenciées fin 2021. L’an dernier, la Ville a injecté quelque 8 millions d’euros dans l’association en investissements et subsides, et lui a octroyé un prêt de 3 millions d’euros.