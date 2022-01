L’Antwerp cale à domicile contre Saint-Trond

L’Antwerp a été tenu en échec 1-1 mardi soir sur sa pelouse par Saint-Trond lors de la rencontre inaugurale de la 24e journée de Jupiler Pro League.

Michel-Ange Balikwisha avait ouvert le score pour l’Antwerp à la 32e minute, avant que Taichi Hara ne rétablisse l’égalité en seconde période (54e). Un partage qui permet, malgré tout, aux Anversois de reprendre la deuxième place du classement avec 44 unités, à égalité avec le FC Bruges, à neuf longueurs de l’Union Saint-Gilloise. De son côté, Saint-Trond occupe le 11e rang avec 28 points.

Il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce début de rencontre. Il fallait attendre la 23e minute pour voir une première possibilité à mettre à l’actif du Great Old. Un long ballon anodin permettait à Michaël Frey de partir dans le dos de la défense trudonnaire et de se retrouver face à Alessandro Russo, le portier des Canaris, qui veillait au grain et éloignait le danger.

Moins de dix minutes plus tard, Ritchie De Laet récupérait un ballon en milieu de terrain et servait Michel-Ange Balikwisha non loin du grand rectangle. L’ancien attaquant du Standard s’avançait de quelques mètres avant d’enclencher une frappe qu’il plaçait hors de portée de Russo (32e, 1-0).

Juste avant la mi-temps, à la suite d’une perte de balle de Pieter Gerkens, Daichi Hayashi était superbement décalé par son compatriote Taichi Hara. Malheureusement pour le Japonais, il plaçait largement au-dessus des perches défendues par Jean Butez, gâchant l’occasion de ramener les deux équipes à égalité (41e).

De presque passeur décisif, Taichi Hara se muait en buteur juste après la pause. L’attaquant trudonnaire était bien placé au second poteau pour prolonger du pied un corner dans les filets anversois et planter sa cinquième rose de la saison (54e, 1-1).

Le second acte était aussi pauvre en occasions que le premier et il ne se passait quasiment plus rien en dehors d’une tête d’Aly Samatta à la 85e, qui passait au-dessus du but défendu par Alessandro Russo et un tir de Liberato Cacace dans les arrêts de jeu en faveur des Canaris. Après son succès 2-1 le 21 novembre lors du match aller comptant pour la 15e journée, Saint-Trond fait à nouveau perdre des plumes aux hommes de Brian Priske.

Programmée en semaine, la 24e journée se poursuivra ce mardi soir avec deux rencontres. La Gantoise accueillera Ostende à 21 heures et, dans le même temps, Courtrai se déplacera sur la pelouse de Charleroi.

Quatre autres matchs seront disputés mercredi: Zulte-Waregem – OHL et Eupen – Standard à 18h45, suivis de Seraing – Beerschot et Anderlecht – Cercle de Bruges à 21 heures.

Jeudi, le match au sommet entre le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise à 20h45 conclura cette 24e journée.