Eupen - Standard: les équipes, les absents et l'incertitude...côté eupenois

Dragus (en rouge) et Lambert (en blanc) lors du match aller remporté 1-0 par le Standard face à Eupen. BELGA

Eupen récupère ses forces vives pour recevoir le Standard ce mercredi (18h45). On fait le point du côté des Pandas et des Rouches.

Eupen – Standard (ce mercredi – 18h45)

Arbitre: M. Smet

EUPEN: Himmelmann; Amat, Agbadou, Gnaka; Beck, Cools, Peeters, Magnée, N’Dri; Ngoy, Prevljak. Nurudeen, Heris, Roufosse, Alloh, Konstantelias, Déom, A. Keita, Gnaka, Sowah, Müsel, Lambert, Koné.

Absents: Rocha et Nuhu (blessés). Poulain, S. Keita, Akono, Embalo, Nahah, Essahel (pas repris).

Menacé de suspension: Prevljak.

STANDARD: Bodart; Dewaele, Bokadi, Dussenne, Calut; Cimirot, Raskin, Donnum, Cafaro, Dragus, Emond. Epolo, Al-Dakhil, Ngoy, Nkounkou, Bastien, Dumont, Lestienne, Carcela, Klauss, Muleka, Canak.

Absents: Dussenne (suspendu 1/1), Peeters (neuropathie), Henkinet (poignet), Pavlovic (genou).

Menacé de suspension: Al-Dakhil, Bastien.

À l’heure d’écrire ces lignes, Eupen attendait les résultats du dernier test PCR du coach Stefan Krämer pour savoir si l’entraîneur allemand était apte ou pas à coacher les Pandas ce mercredi face au Standard. Michael Valkanis, le T2, se tient prêt si besoin. L’AS récupère Lambert et Amat, de retour de suspension. Pareil pour le gardien de but Nurudeen, de retour de la CAN puisque le Ghana a été éliminé. Sera-t-il aligné? Ou Himmelmann, pas en réussite à Courtrai, sera-t-il confirmé?

Sans réelle surprise, les trois jeunes recrues hivernales de l’Alliance (Alloh, Konstantelias et Müsel) sont sur la liste, où l’oublié Sowah est de retour. Présence aussi de Mamadou Koné, qui reste sur une montée au jeu intéressante face à Courtrai.