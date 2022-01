Cette bière a été créée par un robot grâce à l’intelligence artificielle

Pour imaginer la bière, une intelligence artificielle a analysé plus de 260.000 recettes afin de déterminer la meilleure.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien et cette nouvelle bière le confirme. Sa recette a été élaborée par un robot qui a analysé de nombreuses bières pour déterminer la meilleure formule. Christopher Fusco et Jash Vira, les deux étudiants australiens à l’origine du projet, n’ont plus qu’à convaincre le public.

L’engouement autour de la bière locale

Pour ce projet, les étudiants se sont associés à une brasserie locale, Barossa Valley Brewing. Son fondateur est convaincu que l’intelligence artificielle est le futur du secteur même si le défi est de taille. "La volonté d’expérimenter et de créer des bières de qualité supérieure est l’un des fondements de la brasserie depuis 16 ans. Aussi, placer en grande partie ce processus entre les mains de l’IA était, en un mot, terrifiant", a déclaré Denham D’Silvia, le fondateur de Barossa Valley Brewing. "La bière est traditionnellement un processus très manuel, et encore plus pour une petite brasserie."

Mais pourquoi se tourner vers l’Intelligence artificielle? "Quand vous êtes une brasserie comme nous, vous ne pouvez pas rivaliser à l’international. Vous devez donc être différent et intelligent." La première cuvée est sortie la semaine dernière, reste à savoir si les consommateurs seront au rendez-vous!