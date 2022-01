"On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon": Florent Pagny arrête sa tournée

Ce mardi 25 janvier sur Instagram, Florent Pagny a fait une annonce choc à ses fans. Le chanteur de 60 ans a révélé être atteint d’un cancer du poumon.

“Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l’ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important, c’est la santé” a expliqué le chanteur sur Instagram.