Éghezée: collision en chaine dans le brouillard

Mardi vers 8h, une collision impliquant trois véhicules s’est produite à Leuze (Éghezée).

L'accident a eu lieu au croisement de la chaussée de Namur et de la route de Namêche. Deux camionnettes sont entrées en collision à hauteur de la pharmacie, après un refus de priorité et alors que le brouillard se dissipait. L’une des camionnettes percutées, une Opel, a fini sa course dans une Volkswagen Golf

Les pompiers de la zone NAGE du poste d’Éghezée se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage. Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations, tandis que le dépanneur Nicolas Cassart de Bovesse enlevait les véhicules impliqués. Il n’y a heureusement pas de blessé.