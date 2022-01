Les matchs des équipes premières sont déjà reprogrammés

Le président du CP Namur, Michel Cabaraux, l’avait affirmé dans notre édition de ce mardi: refixer les journées remises dans le calendrier ne serait pas trop compliqué.

La nouvelle mouture est, de fait, déjà sortie, concernant les équipes premières du moins.

Il convenait de recaser quatre journées complètes: celle du 12 décembre (remise générale, pour cause de chutes de neige) et les trois du début de cette année (décision des instances du football, suite à l’interdiction d’accueillir du public dans les stades), en profitant au maximum des week-ends libres ou réservés aux matchs de coupe.

Pour les P1-P2-P3, la journée du 12 décembre est remise au 6 février, celle du 9 janvier au 27 février, celle du 16 janvier au 13 février et celle du 23 janvier au 20 février. La 20e journée (la dernière de la deuxième tranche) restant fixée à ce dimanche 30 janvier. Les rencontres comptant pour la troisième tranche s’étaleront du 6 mars au 1er mai, avec recours au samedi et au lundi de Pâques (16 et 18 avril).

Concernant les P4, la journée du 12 décembre est reprogrammée au 6 février, celle du 16 janvier au 13 février et celle du 23 janvier au 20 février. Les journées 19 à 26 s’étendent du 6 mars au 1er mai également, mais avec un week-end libre le 20 mars et une seule journée prévue à Pâques, le dimanche 17 avril.