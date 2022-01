Le match Belgique-Portugal enregistre la plus grande audience de 2021 dans le sud du pays

Le match de football disputé entre la Belgique et le Portugal dans le cadre de l’Euro 2021 le 27 juin dernier sur La Une a enregistré la plus grande audience l’an dernier, d’après le top 100 annuel des programmes TV du centre d’information sur les médias (CIM) publié mardi.

Avec une part de marché de 79,4% et plus de 1,5 million téléspectateurs, le match se classe en première position du top 100 des programmes les plus regardés dans le sud du pays, d’après le CIM.

Juste derrière, en deuxième place, on retrouve un autre match de l’Euro diffusé sur La Une: le match Belgique-Italie disputé le 7 juillet dernier. Il a enregistré 1,47 million de vues, avec une part de marché de 77,8%.

Vient ensuite, le match Finlande-Belgique du 21 juin 2021 diffusé sur La Une avec 1,46 million de personnes derrière leur écran et une part de marché de 73,4%.

Dans le nord du pays, le match entre Portugal et la Belgique diffusé sur la chaîne flamande EEN était également le plus regardé, avec 2,39 millions de spectateurs et une part de marché de 81,7%.

Dans le sud du pays, 15 des 20 programmes les mieux classés concernaient des compétitions sportives. Ces 20 programmes ont en moyenne 27% de téléspectateurs en plus qu’en 2020.

Tandis que dans le nord du pays, le sport règne en maître et partage le top 20 avec les programmes de divertissement et d’informations. Là les programmes du Top 20 se classent aussi bien qu’en 2020, année exceptionnelle.

Si l’on garde les 20 programmes les mieux notés – hors sport -, le nombre moyen de téléspectateurs est légèrement supérieur à celui de 2019 (année pré-Covid), selon le CIM.

Depuis le début 2020, le CIM recense le nombre total de téléspectateurs sur tous les écrans, tant à la télévision qu’en ligne (Auvio, RTLPlay, etc.), jusqu’à sept jours après le jour de la diffusion.