Farid répond à votre question météo: "Brouillard et conditions glissantes attendus"

La question du jour à Farid est celle de Béatrice de Leuze-en-Hainaut: "Salut Farid, je déteste conduire sous les brouillards d’autant plus quand ils sont givrants. Tu penses que ça va s’arranger ces prochains jours?" Farid lui répond et donne son bulletin quotidien.

Salut Béatrice! Aujourd’hui, les phénomènes de basses couches ont été marqués notamment sur une grande moitié nord du pays dont ta région. Des brouillards épais et un mercure proche de 0°C l’après-midi à cause d’un faible brassage de la masse d’air. Demain cela sera la même rengaine avec encore des brouillards givrants généralisés voire un peu de neige en grains.

Cela s’arrangera l’après-midi sur la basse et moyenne Belgique grâce à la levée d’un petit vent de sud-ouest avec un temps toujours gris mais moins brumeux et un peu moins froid (3-4°C). Par contre, la purée de pois persistera toute la journée sur le sud avec des températures encore proches du point de gel. Bonne nouvelle, on ne parlera ensuite plus de brouillards jusqu’à au moins début de semaine prochaine, prudence sur les routes!

Et ailleurs sur le pays?

La situation n’évoluera pas avec beaucoup d’humidité dans les basses couches plaquées par cet anticyclone. On retrouvera cette fois-ci une Belgique totalement couverte avec des brouillards nombreux et givrants. En fin de matinée et l’après-midi, quelques éclaircies pourront percer sur le sud de l’Ardenne et la Gaume ainsi que les sommets.

Ailleurs, un temps sec mais bien gris et toujours froid puisqu’on se situera juste à 0°C sur le sud, entre 1 et 3°C sur le centre et 5°C sur les Flandres où le vent de sud-ouest apportera un peu de douceur. Sur le sud et le relief, beaucoup de régions resteront dans le négatif et les brouillards givrants. En soirée, pas de changements si ce n’est qu’il ne gèlera plus qu’au sud