Adieu Paris, Joaquin Phoenix, Stephan Streker, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 26 janvier

La Coupe du Monde 2010, un drôle de baby-sitter, un strapontin ministériel et même la table d’un bistrot parisien: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 26 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 C’mon C’mon

Comédie dramatique de Mike Mills. Avec Joaquin Phoenix et Gaby Hoffmann. Durée: 1 h 48

Ce que ça raconte

Johnny (Joaquin Phoenix) accepte d’aider sa sœur en s’occupant de son fils de 9 ans. Le dépannage baby-sitting de quelques jours va devenir un voyage de plusieurs semaines, où l’adulte et le gamin vont apprendre l’un de l’autre.

Ce qu’on en pense

Pour son premier rôle au cinéma après le Joker (2019), Joaquin Phoenix nous embarque dans un road-trip plein de tendresse, joliment mis en images par Mike Mills (Beginners)

2 L’ennemi

Drame de Stephan Streker. Avec Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, Jeroen Perceval et Emmanuelle Bercot. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Quand l’épouse du politicien belge Louis Durieux (Jérémie Renier) est retrouvée morte, tout le pays se demande si c’est lui qui l’a fait. Personne ne semble en mesure de savoir la vérité – pas même le principal intéressé…

Ce qu’on en pense

Stephan Streker s’inspire (librement) de l’affaire Wesphael pour livrer un thriller intimiste et convaincant (à peu de chose près) sur l’âme d’un homme dont le pire ennemi est tapi au fond de lui.

3 Way Down

Thriller de Jaume Balaguero. Avec Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Liam Cunningham et Famke Janssen. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Thom, brillant élève courtisé par de grands groupes pétrochimiques, plaque tout pour braquer la Banque d’Espagne, à Madrid, en pleine… Coupe du Monde 2010. Mais oui, celle remportée par Xavi, Iniesta et consorts…

Ce qu’on en pense

C’est le contexte qui rend un peu original ce film de braquage par ailleurs conforme aux canons du genre. Les amateurs apprécieront, les autres souffriront d’une impression de déjà-vu.

4 Adieu Paris

Comédie d’Édouard Baer. Avec Benoît Poelvoorde, Pierre Arditi et Jackie Berroyer. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Quand on l’invite à la table des rois de Paris, Benoît n’en croit pas ses oreilles. Mais son entrée parmi ce beau monde ne sera pas aussi exaltante que prévu.

Ce qu’on en pense

Édouard Baer filme ses idoles auxquelles il confie des rôles de vieux sur le déclin. Bien écrit, drôle, piquant, pathétique aussi parfois et surtout très parisien.

5 Presque

Comédie dramatique de & avec Bernard Campan et Alexandre Jollien. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Un croque-mort et une personne handicapée effectue un road-trip de Lausanne au sud de la France dans un corbillard contenant une dépouille.

Ce qu’on en pense

Un duo atypique dans un road-movie léger et débordant de positivité. Ça fait du bien.

6 Marcher sur l’eau

Documentaire d’Aïssa Maïga. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Dans le village de Tatiste au Niger, l’eau manque cruellement. Dans l’attente d’un forage, les habitants parcourent des kilomètres pour subvenir à leurs besoins.

Ce qu’on en pense

En se focalisant sur une famille, ce documentaire illustre les dégâts humains provoqués par la crise climatique. Esthétique tout en étant interpellant.

7 Les promesses

Drame de Thomas Kruithof. Avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Clémence, maire d’une banlieue de Paris, mène une bataille pour la réhabilitation d’un quartier populaire. Mais ses belles intentions sont distraites par une alléchante proposition de portefeuille ministériel.

Ce qu’on en pense

Les coulisses du pouvoir vues sans manichéisme avec un rythme de thriller. C’est riche et passionnant.

8 Compartment No6

Drame de Juho Kuosmanen. Avec Seidi Haarla et Youri Borissov. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Laura, étudiante finlandaise, fait un long voyage en train de nuit, et doit partager son compartiment avec Ljoha, un Russe bourru au caractère bien trempé (de vodka).

Ce qu’on en pense

Un joli petit film venu du froid qui réchauffe l’âme, sur l’air de Voyage voyage de Desireless.

