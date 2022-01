Deniz Undav devrait quitter l'Union cet été, il se serait engagé avec un club de Bundesliga

L'attaquant en tête du classement des buteurs ne devrait pas s'éterniser en Belgique.

En Pro League, l'Union-Saint-Gilloise crève l'écran. Les prestations très abouties des hommes de Felice Mazzù, en tête de la D1A avec neuf unités d'avance sur le Club de Bruges, ne passent pas inaperçues hors de nos frontières.

Et quand on pense à l'Union, on pense forcément au duo d'attaque composé de Vanzeir et Undav. Ces derniers réussissent une saison pleine. Le premier cité a marqué, toutes compétitions confondues 14 buts et réalisé 8 passes décisives en 24 matches. Son compère de l'attaque en est lui à 19 réalisations et 10 assists en 25 rencontres.

Selon nos confrères du Soir, Deniz Undav a signé un contrat pour s'engager avec un club de Bundesliga, sans préciser le club en question. Mais heureusement pour les Unionistes, il devrait rester jusqu'à la fin de la saison en Belgique et rejoindre son futur employeur pour la saison 2022-2023.

A l'Union, on redoutait énormément quelques départs de joueurs importants lors de ce mercato hivernal mais l'ensemble des joueurs ont donné leur parole à la direction bruxelloise. Ils resteront jusqu'à la fin de la saison.

Et à juste titre puisque de semaine en semaine, de nombreux suiveurs du championnat belge se disent de plus en plus que l'Union est capable d'être championne en fin de saison.