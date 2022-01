Des skieurs forcés de sauter d’un "télésiège fou" en Corée: un enfant blessé (vidéo)

Panique dans une station de ski en Corée du Sud! Pris au piège d’un télésiège devenu hors de contrôle, une centaine de skieurs ont dû sauter de l’appareil en marche.

Alors que de nombreux amateurs de glisse se dirigent vers les stations de sports d’hiver en ce début d’année 2022, ces images filmées en Corée du sud font froid dans le dos.

Le week-end dernier, un télésiège de la station de ski Bears Town, à Pocheon, est soudainement devenu incontrôlable en plein après-midi.

Durant plus d’une minute, le télésiège est passé en marche arrière à très grande vitesse, surprenant les skieurs qui étaient confortablement assis. Dans une vidéo impressionnante, on peut voir de nombreuses personnes prises au piège sauter in extremis de leurs sièges avant que ceux-ci ne s’écrasent avec fracas dans le terminal.

Un garçon de 7 ans légèrement blessé

Selon le média local Korea JoongAng Daily, une centaine de skieurs encore présents sur les sièges ont dû être sauvés par les secours et la station a été évacuée. Heureusement, l’incident n’a pas débouché sur un drame. Seul un petit garçon de 7 ans, victime de contusions, a été transporté à l’hôpital par précaution.

Les autorités ont ouvert une enquête mais n’ont pas encore trouvé d’explication à ce curieux incident.

De son côté, la station a présenté ses excuses et a lancé une opération pour recueillir des informations sur les blessures et les dommages. "Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont subi des dommages dans l’accident de l’ascenseur et de leurs familles, et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été choqués par la nouvelle. Nous travaillerons avec les autorités pour effectuer un contrôle de sécurité et ferons de notre mieux pour faire de la station un endroit sûr."

Cet incident n’est pas le premier dans le monde en cette saison de sports d’hiver. En moins d’une semaine, deux accidents mortels se sont produits sur les pistes de ski françaises suite à des collisions entre skieurs, dont l’acteur français Gaspard Ulliel, décédé mercredi dernier.