Proximus et l’obligation de passer à la fibre optique: le calendrier, les prix

L’opérateur Proximus demandera dès mars 2022 à ses premiers clients Internet d’abandonner le VDSL classique au profit de la fibre optique.

En mars 2022, les clients Proximus et Scarlet du quartier Anspach à Bruxelles seront dans l’obligation de basculer sur le réseau de fibre optique, plus performant mais plus coûteux que l’ancien réseau de fil de cuivre. C’est l’amorce d’une migration qui concernera à terme les quartiers et les villes déjà connectés à la fibre.

21 000 kilomètres de fibre

Piqûre de rappel, l’essentiel du réseau Proximus est composé de 21 000 kilomètres de fibre optique qui rejoignent 25 000 armoires de rue. De l’armoire de rue au domicile, c’est encore le bon vieux fil de cuivre qui domine et qui assure la liaison finale en VDSL, le successeur de l’ADSL. Ce dernier maillon de la chaîne bride la vitesse, la stabilité et la latence des connexions Internet.

Engagé dans un marathon de chantiers et de travaux, l’ancien Belgacom met les bouchées doubles à l’heure de remplacer ces sections de fil de cuivre et de connecter les habitations à la fibre, quartier par quartier. En octobre 2021, Proximus faisait état de plus de 100 000 foyers et entreprises branchés à la fibre à Charleroi, Liège, Namur et Mons, en marge des déploiements en cours à La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Seraing, Soignies…

La précision est importante. On parle ici de maisons, d’appartements ou encore de zonings industriels qui peuvent potentiellement s’abonner à la fibre plutôt qu’au VDSL classique, suite aux travaux. Pour l’instant, Proximus laisse cohabiter la terminaison finale en fil de cuivre et celle en fibre optique.

Des promotions temporaires au cas par cas

Cette cohabitation, qui permet au client de choisir sa technologie (VDSL, fibre), prendra fin en mars 2022 dans le quartier Anspach à Bruxelles. Le fil de cuivre sera laissé à l’abandon et les clients Proximus sont priés d’ici là de migrer sur la fibre. En décembre 2022, cela sera au tour de certains quartiers de Gand, Deurne, Anvers, Hasselt, Charleroi, Namur et Liège de basculer exclusivement sur la fibre optique.

Le hic de cette manœuvre, c’est qu’une connexion Fiber (fibre) de Proximus coûte généralement 5€ de plus par mois que son équivalent cuivre/VDSL. Exemple:

– Proximus Flex Internet + TV. Prix: 59,99€ par mois. Vitesse Internet: 100 Mbps (mégabits par seconde). – Proximus Flex Fiber Internet + TV. Prix: 64,99€ par mois. Vitesse Internet: 350 Mbps (mégabits par seconde).

Pour faire passer la pilule de cette mutation forcée, Proximus proposera aux clients concernés "une promotion adaptée à chacun. Certains n’auront pas de changement de prix, d’autres recevront une promo. Certains peuvent également avoir une diminution de prix, certainement quand on a plus d’un mobile dans son pack Fiber Flex." Ces promotions accordées à la carte seront limitées dans le temps.

Bref, les clients disposeront basiquement de deux options:

– Accepter la promotion temporaire de Proximus au moment de passer du cuivre à la fibre.

– Changer d’opérateur, à condition que le câble de VOO ou de Telenet soit disponible.

Internet Start toujours à 27,50€ par mois, même en fibre

Une confusion règle concernant les tarifs de la connexion Internet d’entrée de gamme de Proximus, Internet Start. En se référant au site Internet de Proximus, Internet Start en VDSL (fil de cuivre) coûte 27,50€ par mois pour une vitesse Internet de 50 Mbps. Internet Start Fiber fait grimper le prix à 42,95€ par mois, la vitesse à 120 Mbps. Mais l’ancien Belgacom nous assure qu’il est possible de bénéficier de Internet Start Fiber à 27,50€, à condition que la vitesse soit bridée à 50 Mbps.

Une coordination maladroite avec Scarlet

La migration du fil de cuivre vers la fibre concerne aussi les clients Scarlet, la filiale low cost de Proximus. Avec un sérieux grain de sable dans la mécanique: Scarlet ne propose pas encore d’abonnements fibre. Quelle solution est soumise aux abonnés? "On leur propose la fibre Proximus au prix Scarlet pour une période de deux ans", rassure Proximus. "Ensuite, ils auront le choix de rester client Proximus (au prix normal), ou de prendre une offre Scarlet Fiber. L’adresse e-mail du client Scarlet restera active pendant 18 mois. Dans ce laps de temps, un produit Scarlet Fiber devrait être prêt."