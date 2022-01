Boris Levecq fait l’élevage de caméléons et de varans. EdA Mathieu Golinvaux

À 20 ans, il a monté son entreprise d’élevage de reptiles; Atteint d’un cancer, il va réaliser son rêve grâce à sa fille; Une amende de 300€ pour un biscuit ? Oui, c’est légal… notre sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 25 janvier.

1. VIDÉO | À 20 ans, Boris Levecq est éleveur de reptiles: «Pas plus compliqué qu’un chien ou un chat»

Passionné par les reptiles, Boris Levecq, un étudiant de 20 ans, a créé sa propre entreprise: BoReptiles. Il y fait l’élevage de caméléons et de varans. Sa clientèle se répartit dans le monde entier.

2. Atteint d’un cancer, Didier Jacob, un supporter d’Anderlecht, va réaliser son rêve grâce à sa fille

Atteint d’un cancer du foie, Didier Jacob (57 ans) donnera le coup d’envoi d’Anderlecht - Genk le 20 février prochain. Un rêve exaucé grâce à une incroyable solidarité sur les réseaux sociaux.

3. Amende de 300€ pour un biscuit dans le train: une sanction qui apparaît tout à fait légale

Nous avons consulté les CFL (Chemins de fer du Grand-Duché) pour savoir si l’amende de 300 euros pour un biscuit donnée à une navetteuse belge était bien légale ou pas.

Les Chemins de fer du Grand-Duché, confirment que les douaniers luxembourgeois sont tout à fait habilités à intervenir dans les trains, même étrangers, circulant sur leur territoire.

4. Protestation contre les mesures sanitaires: le politique marche sur des œufs

Les politiques peuvent-ils apporter des réponses à la contestation, telle qu’elle s’est exprimée dimanche? Pas évident, selon le politologue Pascal Delwit (ULB).

5. Le bilan des actions à Verviers après les inondations

Les élus communaux se sont penchés ce lundi soir sur les dégâts des inondations et les actions entreprises depuis six mois. La bourgmestre, Muriel Targnion, a longuement fait le point sur les suites et conséquences des inondations de la mi-juillet 2021, ainsi que sur les aides apportées aux sinistrés.

6. «Skandar», le prochain phénomène jeunesse?

D.R. Vous n’avez jamais entendu parler de A.F. Steadman? C’est normal. Actuellement elle a moins de 500 abonnés sur Instagram mais bientôt ce nom vous semblera peut-être aussi familier que celui de J.K. Rowling. C’est en tout cas ce que pressent le milieu de la littérature jeunesse. Avec son histoire de licornes maléfiques, la jeune femme de 28 ans a frappé fort.

7. Plongée dans «la jungle» des transmigrants à Aubange

Les nuits dans "la jungle" d’Aubange ne sont pas de tout repos pour ces hommes à la recherche d’un aller simple vers l’Angleterre. Plongée dans le quotidien de transmigrants, avec le collectif du Joli-Bois.

8. Qui sauvera la basilique de Basse-Wavre?

La fabrique d'église de la basilique de Basse Wavre est inquiète car certaines pierres ardoise et plafond de la basilique menacent de tomber. EdA La basilique de Basse-Wavre est en piteux état. Des pierres et des ardoises menacent de tomber. Une partie du plafond s’est effondrée en plein office.

Lors de leur dernière réunion, les membres de la fabrique d’église de Basse-Wavre ont été avisés de l’impossibilité pour la Ville, l’évêché et la Région wallonne d’exécuter les travaux de rénovation prévus dans la basilique depuis très longtemps.

9. Le TEC ne reprendra pas la ligne 344 abandonnée par De Lijn

La ligne 344 permet aux navetteurs d’embarquer dans le bus à Hamme-Mille ou à Néthen pour gagner la capitale via Huldenberg et Overijse. Mais cette ligne de bus De Lijn est en sursis. Les TEC wallons n’envisagent pas de reprendre ce service.

10. Standard: les renforts qui ne traînent pas

C’est une entrée réussie, mais tout le monde, au Standard, espère que le plat de résistance sera aussi consistant, en attendant le dessert. Renaud Emond et Mathieu Cafaro ont marqué les deux buts du partage contre le Club Bruges (2-2), une semaine après leurs débuts à Anderlecht (1-1). Avec Gilles Dewaele, ils ont contribué au début d’année réussi des Rouches, sur le plan comptable.