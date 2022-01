Elle découvre qu’elle a gagné 3 millions de dollars... en fouillant dans ses spams

Une Américaine a découvert, par hasard, qu’elle avait décroché le jackpot de 3 millions de dollars à la loterie en faisant une recherche dans ses courriers indésirables.

Laura Spears peut en témoigner: jeter un coup d’œil à ses courriers indésirables de temps en temps peut parfois rapporter gros!

L’heureuse - et chanceuse - gagnante de 55 ans avait acheté un billet Mega Millions sur le site Web de la loterie du Michigan pour le tirage du 31 décembre dernier. Elle a fait correspondre cinq numéros pour gagner 1 million de dollars, et a également eu le bonus pour multiplier ses gains par trois.

"J’ai vu une annonce sur Facebook indiquant que le jackpot du Mega Millions devenait assez élevé, alors j’ai ouvert mon compte et acheté un billet", a déclaré cette habitante du Michigan aux responsables de la loterie, dans des propos relayés par CNN.

Quelques jours plus tard, alors qu’elle était à la recherche d’un e-mail manquant, elle est allée vérifier le dossier spam de sa messagerie. Et là, surprise!

"C’est alors que j’ai vu un e-mail de la Loterie disant que j’avais gagné un prix. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais, alors je me suis connecté à mon compte de Loterie pour confirmer le message dans l’e-mail. Tout cela est toujours aussi choquant pour moi: j’ai vraiment gagné 3 millions de dollars!"

Laura Spears a prévu de partager ses gains avec sa famille et de prendre sa retraite plus tôt. Et surtout, elle n’oubliera pas de vérifier ses courriers indésirables plus fréquemment.

"J’ai ajouté la loterie du Michigan à ma liste d’expéditeurs sûrs au cas où j’aurais la chance de recevoir un autre e-mail concernant un énorme prix", a-t-elle conclu.