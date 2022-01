Injustice, défenseur dans les cages, infériorité numérique et réduction du score fabuleuse: les Comores ont fait sensation malgré leur élimination (vidéo)

Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont (presque) fait.

Vous souvenez-vous du nom des finalistes de la dernière CAN, en 2019? Ou des trois derniers vainqueurs? Probablement pas, à moins d'avoir des origines africaines ou d'être un véritable mordu de foot. Par contre, nous vous invitons à vous souvenir pour de nombreuses années encore de cet exploit des Comores, 132e au classement FIFA, qui viennent de faire trembler le Cameroun (50e), l'un des favoris de cette CAN en huitièmes de finale.

Parce que le déséquilibre de ce match ne s'est pas arrêté au simple "petit poucet doit affronter le pays organisateur, deuxième plus beau palmarès du foot africain" (derrière l'Egypte). Le Covid a durement touché l'effectif comorien. Sept joueurs, dont deux gardiens, étaient ainsi absents pour ce huitième de finale historique. Le troisième gardien, lui, était blessé. Et le coach, tout comme d'autres membres du staff, était également positif au Covid.

Le staff croyait pourtant à une embellie quand Ali Ahamada, le gardien n°1, présentait un test négatif lundi matin. C'était sans compter sur un retournement de veste de l'organisation qui demandait au moins cinq jours de confinement après un test positif, règle qui n'était pourtant pas d'application durant la phase de groupes. "Le texte que nous nous sommes procuré ne dit absolument pas ça. Les Comoriens peuvent légitimement se sentir floués avec un tel changement de règle en plein milieu de la compétition", écrivaient nos confrères de L'Equipe après avoir mené l'enquête.

Les Comores ont dû jouer avec un défenseur au poste de gardien. D.R. C'est donc avec un gros sentiment d'injustice, un onze fortement remanié et un... défenseur dans les buts, que les Comores ont affronté le Cameroun, ce lundi soir. Pire encore, les hommes de l'archipel au petit million d'habitants étaient réduits à dix après seulement sept minutes, suite à l'exclusion, via le VAR, de leur capitaine Nadjim Abdou pour une semelle.

Pas de quoi décourager ces valeureux joueurs, qui donnaient bien du fil à retordre à un Cameroun peu inspiré. Une statistique est d'ailleurs très parlante: les Comores ont cadré plus de tirs que les lions indomptables (7 contre 6). Problème: André Onana (Ajax) était dans un grand soir. Pendant que le malheureux Chaker Alhadur, le défenseur de l'AC Ajaccio qui avait enfilé les gants et un maillot au flocage rafistolé à coup de scotch, était à la peine. A l'image d'un deuxième but où il oublie de réduire l'angle et de se faire "grand", du haut de son mètre 72, devant Aboubakar.

Même à 2-0 et avec vingt minutes à jouer en infériorité numérique, avec une équipe déforcée et tous ces vents contraires, les Comores ne baissaient pas les bras. A l'image d'un coup franc sensationnel de Youssouf M'Changama, milieu de Guingamp, qui réduisait la marque pour relancer le suspense en fin de match.

Cela ne changeait pas l'issue du match puisque le score n'évoluait plus. Mais on promet qu'on essayera de se souvenir de cette prestation un peu plus longtemps que du nom du vainqueur final d'une compétition qui change de règles en cours de route.