Open d’Australie: Nadal a eu chaud mais l’Espagnol se qualifie pour les demi-finales (photos)

Tennis: vainqueur de Shapovalov, Rafael Nadal (ATP 5) s’est qualifié en cinq sets pour les demi-finales de l’Open d’Australie. L’Espagnol n’est pas plus qu’à deux matches du record de titres en Grand Chelem.

Ceux qui croyaient que Rafael Nadal était parti pour s’offrir une promenade de santé face à Denis Shapovalov (ATP 14) faisaient fausse route…

L’Espagnol, pourtant vainqueur des deux premiers sets, a finalement dû s’arracher, en plus de quatre heures de jeu, et a eu besoin d’un cinquième set pour venir à bout du Canadien 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3.

Nadal, vainqueur une seule fois du trophée à l’Open d’Australie - c’était en 2009 -, est donc toujours en course pour soulever un 21e titre en Grand Chelem, ce qui en ferait le plus grand joueur de tous les temps devant le numéro 1 mondial Novak Djokovic et Roger Federer, tous les deux absents à Melbourne.

Dans le dernier carré, l’Espagnol jouera le vainqueur du duel entre l’Italien Matteo Berrettini (7e) et le Français Gaël Monfils (20e).

Nadal n’avait perdu qu’un set jusque-là, c’était face à Khachanov au troisième tour.

J’étais détruit

"Je ne sais pas comment j’ai gagné. J’étais détruit et j’ai eu de la chance au début du cinquième set", a estimé le joueur de 35 ans. "J’ai eu mes chances au début du troisième set mais j’ai commencé à sentir la fatigue et lui m’a poussé dans mes retranchements", a-t-il poursuivi, jugeant "incroyable d’être en demies".

"Il y a deux mois, je ne savais même pas si je serais simplement capable de revenir sur le circuit", a confié Nadal, qui avait dû mettre un terme prématuré à sa saison 2021 en raison d’une blessure au pied gauche.