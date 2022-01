Cerfontaine: le feu bouté à 24 ballots de paille

Un incendie a eu lieu dimanche à Cerfontaine.

L’incendie s’est produit en plein milieu d’une prairie, vers 15h30. Sur les 30 gros ballots de paille qui étaient là, 24 ont pris feu, ce qui a provoqué de gros dégagements de fumée. Les pompiers bien sûr, ainsi que la police et le laboratoire sont descendus sur place.

D’après le parquet de Namur, l’incendie est criminel même si aucune trace de produit accélérant n’a été retrouvée.

Début du mois, l’agriculteur à qui appartenaient les ballots avait déjà été la cible d’un incendie: deux engins agricoles hors d’usage lui appartenant avaient été volontairement incendiés.

Le préjudice est sérieux et l’enquête sera difficile, indique le parquet, car il y a peu de témoins. C’est le Service Enquête et Recherche de la zone de police Hermeton Et Heure qui mène l’enquête pour mettre la main sur le ou les pyromane(s).