Rester jeune plus longtemps

Jeune plus longtemps? Tout le monde en rêve… Pourtant, on n’a pas encore trouvé le remède miracle…

"Avoir l’âge de ses artères" ou "Ne pas faire son âge", "Être une vieille peau" ou "un vieux con", "Être dans la fleur de l’âge", "Vieillir avant l’âge", "Chaque âge a sa beauté"… le nombre d’expressions et de citations sur l’âge et le temps qui passe en dit long sur l’intérêt qu’on porte au sujet. Depuis toujours.

Et depuis presque aussi longtemps, on a voulu vivre plus vieux, paraître plus jeune plus longtemps. À coup de lifting, peeling, acide hyaluronique, botulique, crèmes antirides… si ça marche? Un peu. Mais ça ne rajeunit pas vraiment.

Le seul âge avec lequel on ne triche pas, on ne le voit pas: c’est l’âge métabolique. Le fameux "âge des artères". Le métabolisme, c’est l’ensemble des réactions chimiques du corps. Et on sait qu’avec le temps qui passe, le métabolisme ralentit.

Un vieillissement inéluctable devant lequel nous sommes inégaux. Alors si l’hérédité y est pour quelque chose, on peut par contre agir sur notre mode de vie. À commencer par l’alimentation, l’activité physique, même un peu, l’activité cérébrale aussi pour entretenir la mémoire, bannir l’alcool, le tabac, le stress… tout ça, on savait.

Par contre, il y a d’autres critères moins mesurables qui nous maintiendraient plus jeunes, comme le fait d’avoir des interactions sociales, d’être optimiste et de rire le plus souvent possible. Par exemple. La jeunesse serait donc aussi un état d’esprit.

Remèdes miracles?

Dans les années 90, on pensait avoir trouvé en la DHEA, un remède miracle contre le vieillissement. Mais cette hormone n’est pas sans risques. Elle est accusée de provoquer des cancers du sein, même chez l’homme, où ils sont aussi rares qu’agressifs.

Le nouvel espoir de jeunesse éternelle vient de la recherche sur les télomères. Ils sont situés au bout des chromosomes qu’ils protègent. Ils rétrécissent avec l’âge, jusqu’à complètement disparaître. Des chercheurs ont réussi à stimuler leur repousse sur des animaux et des recherches sont menées sur des humains. Mais là non plus, pas de remède miracle apparemment: cette thérapie pourrait, à long terme, être responsable du développement de cancers dormants…

France 5, 21.00