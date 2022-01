Farid répond à votre question météo: voici où se rendre pour trouver un peu de soleil ce mardi

La question du jour à Farid est celle de Fabienne de Tournai (Hainaut): "Salut Farid, je compte aller me balader demain mais vu la météo annoncée, je désespère. Tu penses qu’il y aura des régions sous le soleil ce mardi? Merci d’avance!".

Salut Fabienne, cela s’annonce en effet un peu plus gris demain à cause du vent qui va faiblir. L’humidité va à nouveau s’accumuler dans les basses couches et une bonne partie du pays va se retrouver sous les brouillards et nuages bas. Cependant, j’ai l’espoir qu’une petite frange sud-est du pays reste au soleil grâce à une inversion.

Pour moi, il faudra viser le relief ardennais, le sud Namur voire même la Gaume et province de Luxembourg en général. Une balade sur nos sommets fagnards devrait être sympathique avec beaucoup de soleil et encore un peu de neige au sol grâce au regel nocturne.

Et ailleurs sur le pays?

Les hautes pressions vont malheureusement à nouveau plaquer l’humidité et le froid en basses couches tandis que le soleil sera présent en Ardenne et sur le relief. On retrouvera donc le matin un ciel plus couvert avec des brouillards sur Hainaut, Brabants, Bruxelles jusqu’au nord et les Flandres. Attention, ces derniers seront souvent givrants avec localement des chaussées glissantes. De l’autre côté, davantage de soleil sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg jusqu’au sud de la botte (brouillards tout de même dans les vallées).

Durant l’après-midi, toujours du soleil qui se retranchera sur le sud-est du pays et le relief ardennais avant que les nuages n’envahissent tout le territoire au fil des heures. Les maxima seront plus frais avec 2 à 4°C sous les nuages mais jusque 6-7°C sur l’Ardenne et la Gaume au soleil. En soirée, à nouveau pas mal de brouillards et nuages bas…