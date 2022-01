Un "vaccicorner" devant le stade du Crossing: 3e antenne de proximité à Schaerbeek

Schaerbeek annonce l’ouverture d’un 3e point de vaccination. Ce "vaccicorner" ouvre dans des containers devant le stade du Crossing. Grâce à sa politique vaccinale de proximité, Schaerbeek revendique 11.000 néo-vaccinés depuis septembre 2021.

La Commune de Schaerbeek annonce l’ouverture d’une 3e antenne de vaccination sur son territoire. Ce "vaccicorner" est ouvert dès ce 25 janvier. Il se situe sur l’Esplanade du Crossing, avenue Louis Bertrand.

La Cocom et la Commune se sont associées pour organiser ce dispositif. Le cabinet de la Bourgmestre FF Cécile Jodogne (DéFI) le juge "bien localisé et accessible". Le "vaccicorner" est installé dans des containers. Ses horaires: les mardis, mercredis et jeudis de 11h à 17h jusque juin 2022.

Pour rappel, deux autres points de vaccination existent déjà à Schaerbeek: le centre de vaccination à la rue Royale-Sainte-Marie 200 (du mardi au vendredi) et le point de vaccination de proximité du quartier Helmet, rue Vandroogenbroeck 62 (chaque samedi).

Depuis septembre 2021 et la mise en place du "Plan d’action communal de soutien à la vaccination schaerbeekois", 11.000 Schaerbeekois supplémentaires ont décidé de se faire vacciner en première dose.