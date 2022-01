"Oui, Stefan Krämer reste bien l'entraîneur d'Eupen" assure-t-on chez les Pandas

Stefan Krämer, Christoph Henkel et Michael Valkanis. Photo News

Le climat est particulier à Eupen, où d’aucuns s’interrogent sur la continuité du coach Stefan Krämer à la tête de l’équipe première.

Il est vrai que le timing interpelle: l’entraîneur allemand est absent pour cause de Covid-19 et cette défection correspond à l’arrivée surprise du nouvel adjoint Michael Valkanis chez les Pandas il y a deux semaines. Le Greco-Australien a donc été "propulsé" T1 face au Cercle (0-2) et à Courtrai (1-1).

Le président eupenois Christoph Henkel se veut rassurant et rappelle que Stefan Krämer reste bien le coach de l’AS Eupen.

"Les rumeurs sont fausses. Bien sûr, la situation peut donner cette fausse impression de l’extérieur. Mais Stefan Krämer est simplement malade et n’est pas chez lui" a assuré Christoph Henkel au micro de la BRF. D.L.