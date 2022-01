Le débrief du jour: Une 4e dose de vaccin pour les immunodéprimés | Le carnaval de Binche annulé | Plus de Belges à l’Open d’Australie

La barre des 3.000 patients hospitalisés dépassée; Feu vert à une 4e dose de vaccin contre le Covid pour les immunodéprimés; Le carnaval de Binche annulé: voici le condensé de l’actualité de ce lundi 24 janvier.

1. Covid: la barre des 3.000 patients hospitalisés dépassée

En Belgique, la barre des 3.000 patients hospitalisés et traités pour le coronavirus est repassée, selon les derniers chiffres de Sciensano.

Le pass vaccinal entre en vigueur en France, l’allégement des restrictions se profile

En France, dans la lutte contre le coronavirus, le pass vaccinal entre en vigueur en lieu et place du pass sanitaire et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train.

2. Feu vert à une 4e dose de vaccin contre le Covid pour les immunodéprimés

Les ministres de la Santé viennent d’approuver l’administration d’une 4e dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes immunodéprimées, indique ce lundi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

3. Le carnaval de Binche annulé

Le bourgmestre est clair: "Le baromètre a tué le carnaval de Binche 2022". "Rendez-vous l’année prochaine". Teinté de tristesse et d’espoir, c’était le mot d’ordre à Binche l’an dernier où l’on encaissait l’annulation du carnaval, la première depuis la Seconde Guerre mondiale. Hélas, la promesse n’aura pas pu être tenue.

Du côté de l’Association pour la Défense du Folklore binchois, on envisage déjà l’organisation "d’autre chose", comprenez un événement alternatif.

+ LIRE | Annulation du carnaval de Binche : une volonté d’organiser " autre chose, plus tard "

4. Allemagne: plusieurs blessés dans une attaque dans un amphithéâtre de l’université de Heidelberg, l’assaillant est mort

Plusieurs personnes ont été blessées ce lundi dans une attaque perpétrée par un homme muni d’une "arme longue" dans un amphithéâtre de l’université de Heidelberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a annoncé la police locale, ajoutant que l’assaillant était décédé.

5. Plus de Belges à l’Open d’Australie

Elise Mertens (WTA 26) a échoué aux portes des quarts de finale à l’Open d’Australie, sortie en trois sets par Danielle Collins (WTA 30). Elle était la dernière Belge encore présente dans la compétition.

