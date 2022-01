Efteling va remplacer son château hanté par une nouvelle attraction (vidéos)

Le château hanté d’Efteling va être bientôt détruit pour laisser place à une nouvelle zone thématique comprenant notamment une attraction couverte, a fait savoir lundi le parc d’attractions néerlandais.

Un nouvel hôtel de 143 chambres est également en cours de construction.

Une extension en dehors des limites actuelles du parc était possible, mais la direction a estimé qu’un redéploiement in situ comprenait moins de risques financiers. Les travaux devraient commencer cette année et être terminés d’ici 2024. Le château hanté ne fermera qu’après l’été. La nouvelle attraction pourra absorber quelque 1.250 visiteurs par heure. Une nouveauté qui tombe pile pour les festivités des 70 ans du parc.

Deux autres attractions, le labyrinthe Avonturen Doolhof et les marmites tournantes Monsieur Cannibale, seront transformées. Le thème sera celui de Sindbad le Marin, issu des contes 1001 Nuits. Elles rouvriront en 2022 sous un nouveau nom: Archipel et Sirocco.

Quelque 15% des visiteurs du parc Efteling, situé au nord de Tilburg, à une dizaine de kilomètres de la frontière, sont belges. Les logements du site sont même fréquentés à 25% par des Belges, selon un porte-parole, précisant qu’il s’agit de pourcentages précédant la crise sanitaire. Le parc est actuellement fermé en raison de la crise du coronavirus. La construction de l’hôtel est en cours. Comme le nouvel édifice doit voir le jour près de l’entrée principale, le parking est utilisé comme chantier.