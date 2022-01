Les Aristochats: Disney prépare un remake en live-action avec de vrais chats

Un projet Live-Action ‘Les Aristochats’ serait en développement.



Will Gluck (Pierre Lapin) et Keith Bunin (En Avant) seraient au scénario tandis que Gluck serait aussi à la réalisation.



Le film serait dans la même veine que le Live-Action La Belle et le Clochard.



(@DEADLINE) pic.twitter.com/PE5qzM7hwv