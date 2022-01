La fermeture de l’E25 a provoqué des bouchons à Manhay lundi matin

La fermeture d’une portion de l’autoroute a, sans surprise, eu des répercussions sur d’autres routes, à l’image du carrefour de Manhay.

Il fallait s’armer de patience, d’une réelle patience ce lundi matin pour traverser le carrefour de Manhay. En cause, la fermeture de l’autoroute E25 dans les deux sens, à savoir vers Liège et Neufchâteau, entre les sorties Manhay et Baraque de Fraiture. Une fermeture décidée suite à l’effritement d’un pont et qui a donc provoqué des soucis de circulation.

+ À LIRE | Béton sur l’E25 à Manhay: la circulation devrait être rétablie ce lundi soir (vidéo)

Difficile, en effet, pour une route deux bandes d’absorber un trafic d’heure de pointe dévolu sur une autoroute. "J’ai été prévenu samedi soir par la zone de police de la fermeture de la E25 et de la déviation mise en place via Manhay", confie le bourgmestre des lieux, Geoffrey Huet.

Déviations modifiées

Geoffrey Huet constate: "Ce dimanche, cela a été. Ce lundi matin, c’était différent." La police était sur place. Point noir: le carrefour stricto sensu.

Le mayeur ajoute: "Nous avons décidé de changer la déviation pour les véhicules venant de la Baraque de Fraiture. Ils sont invités à sortir à l’entrée de Manhay pour se diriger vers Vaux-Chavanne. Cela permet de fluidifier le trafic et de désencombrer le carrefour, notamment pour les camions. Leur angle de braquage important pose problème là."

Autre solution avancée par Geoffrey Huet: un changement de sortie sur l‘E25: "J’ai sollicité le SPW pour que la déviation mise en place en venant de Liège soit effective à la sortie Harre et non plus Manhay. Cela permettrait au trafic de ne plus devoir emprunter le carrefour, mais bien de traverser Manhay. Cette option est actuellement à l'étude."

Et le bourgmestre d’espérer que l’E25 allait pouvoir être de nouveau accessible, le plus rapidement. Souhait exaucé puisque la réouverture a été effective dès le milieu de l’après-midi, hier.