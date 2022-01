Comment bien choisir sa console de jeux vidéo en 2022: PS5, Xbox ou Switch?

Cinq critères entrent en compte au moment d’acheter une nouvelle console de salon, à choisir entre la PlayStation 5 de Sony, la Xbox Series S/X de Microsoft et la Switch de Nintendo.

Choisir sa prochaine console de salon est une tâche délicate en 2022. En ligne de mire: les pénuries chroniques qui touchent tout particulièrement la PS5, les annonces de Microsoft qui esquissent un futur compliqué pour son concurrent Sony. Au-dessus de la mêlée, Nintendo continue plus que jamais de tirer les marrons du feu avec sa Switch, qui célébrera en mars 2022 ses cinq années d’existence.

Dans ces conditions, comment prendre la meilleure décision? Ci-dessous, nous comparons les principales machines selon cinq critères:

1. La disponibilité

2. Les jeux

3. Les services en ligne

4. Le prix

5. Le futur

Voici les forces en présence dans chaque camp: PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition chez Sony, Xbox Series X et Xbox Series S chez Microsoft, Switch Modèle OLED et Switch chez Nintendo.

1. La disponibilité

Sony est clairement le grand perdant de cette bataille. Sauf petit miracle, il est très compliqué de dénicher une PlayStation 5 ou une PlayStation 5 Digital Edition (sans lecteur de disque) dans les rayons. En Belgique, des magasins refusent carrément de prendre des précommandes. Pire, dans une manœuvre qui pénalise les détaillants, Sony vient d’ouvrir une liste d’attente PS5 exclusive pour les clients belges.

Microsoft est dans une position intermédiaire. Si la Xbox Series X est quasiment aussi introuvable que la PS5, il est relativement facile de trouver la Xbox Series S. Piqûre de rappel: moins puissante que la Series X et privée de lecteur de disque, la Series S permet malgré tout de profiter des jeux de nouvelle génération dans de bonnes conditions.

Moins puissante que la Xbox Series X, la Xbox Series S fait son chemin. La console permet contre 299€ de découvrir les jeux de nouvelle génération. Internet

Par rapport à ses deux concurrents, Nintendo est relativement épargné par les pénuries. On trouve facilement la Switch revue et corrigée de septembre 2019, un peu plus difficilement la Switch Modèle OLED d’octobre 2021.

+ Les 4 modèles de Nintendo Switch : lequel choisir, comment les reconnaître ?

2. Les jeux

Il existe grosso modo deux grandes familles de jeux: ceux qui sont édités simultanément sur les consoles principales (PS5, Xbox Series S/X, Switch), ceux qui sont exclusifs à une seule machine. C’est cette dernière catégorie qui pourra vous aider à déterminer quelle console de salon est faite pour vous.

Les exclusivités majeures de la Switch, ce sont évidemment tous les jeux qui mettent en scène les héros et les franchises Nintendo: Mario Kart 8, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Metroid Dread, Super Mario Odyssey, etc.

Pour suivre les aventures de Mario et Link dans l’univers de Zelda, il faut nécessairement posséder une Nintendo Switch. Internet

Ces titres d’exception essaient de faire oublier que la Switch est à la peine techniquement sur des jeux exigeants d’autres éditeurs, au point d’être privée de certaines sorties. Exemple: Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft n’existe pas sur Switch.

Du côté des PS5 et des Xbox Series X/S, chaque camp possède son lot d’exclusivités alléchantes. Chez Microsoft: Forza Horizon, Gears of War, Halo, Flight Simulator, etc. Chez Sony: Ratchet & Clank, Spider-Man, Gran Turismo, God of War, Horizon Zero Dawn, etc.

3. Les services en ligne

Chaque console de salon vous propose de vous abonner à un service de jeu en ligne, qui dépasse le cadre du simplement affrontement "online" avec d’autres joueurs.

Contre 8,99€ par mois, 24,99€ par trois mois ou 59,99€ par an, le PlayStation Plus de la PlayStation 5 comprend le jeu en ligne, des réductions exclusives et l’accès aux trois à quatre jeux du mois, qui s’accumulent dans une grande librairie disponible tant que l’abonnement est prolongé.

A condition de débourser plus (12,99€ par mois), le Xbox Game Pass Ultimate propose beaucoup plus, avec le jeu en ligne, des réductions exclusives, trois à quatre jeux du mois, mais surtout un accès illimité à un catalogue de plus de 400 jeux. Les titres de Xbox Game Studios sont par exemple disponibles dès le jour de leur sortie.

Le Game Pass, c’est un argument massue en faveur des consoles de Microsoft, notamment pour la Xbox Series S qui, privée de lecteur de disque, s’appuie exclusivement sur les services digitaux.

L’abonnement Xbox Game Pass Ultimate permet de piocher librement dans un gigantesque catalogue de plusieurs centaines de jeux. Internet

Plus modeste et nostalgique dans ses ambitions, le Nintendo Switch Online (3,99€ par mois, 7,99€ par 90 jours, 19,99€ par an) combine le jeu en ligne, des exclusivités et l’accès à des anciens jeux des consoles NES et Super Nintendo. Pour profiter des anciens jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive, il est nécessaire de souscrire l’abonnement supérieur à 39,99€ par an.

4. Le prix

C’est du jamais vu dans l’histoire des consoles. Nintendo profite du succès de la Switch pour maintenir son prix au niveau de celui de son tarif de lancement. En mars 2017, la première Switch coûtait 349€. Bientôt cinq ans plus tard, l’édition revue, corrigée et améliore Switch Modèle OLED conserve la même tarification. Pour économiser 50€, il faut opter pour la Switch de septembre 2019 (299€).

Dans le haut de gamme, Sony et Microsoft appliquent la même grille: 499€ pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Si la PlayStation 5 Digital Edition, sans lecteur de disque, perd 100€ (399€), la Xbox Series S (299€) rejoint carrément la Switch sous la barre des 300€.

5. Le futur

Microsoft vient de frapper un grand coup en rachetant le tout-puissant éditeur de jeux Activision Blizzard contre 68,7 milliards de$. C’est un séisme qui fait trembler Sony sur ses fondations.

Activision Blizzard, c’est une machine de guerre, une usine à franchises populaires: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, etc. Des franchises qui pourraient à terme déserter à jamais les consoles PlayStation.

À tout le moins, les jeux Activision Blizzard seront des renforts de choix pour le Game Pass des Xbox. Pour rappel, Microsoft avait déjà racheté ZeniMax Media en mars 2021. Suite à cette acquisition, le prochain grand jeu de rôle de Bethesda Softworks, Starfield, sera uniquement disponible sur PC et Xbox Series S/X en novembre 2022.

Microsoft rachète le géant Activision Blizzard et fait main basse sur des franchises populaires comme Call of Duty et Diablo. Internet

La Switch Lite, la seule portable Le jeu mobile (smartphone, tablette) a tué en grande partie le marché des consoles portable jadis peuplé par les Nintendo DS et 3DS, les Sony PSP et Vita. La Switch Lite (199€) fait figure de survivante. Elle permet de profit des jeux de la Switch en mode nomade, mais jamais elle ne pourra se connecter au téléviseur.

La tentation de l’occasion

Le marché de l’occasion est également dans une drôle de situation. A cause des pénuries de semi-conducteurs, les PS4 et les Xbox One sont elles aussi devenues quasiment introuvables en neuf depuis de longs mois. Ce qui fait grimper leurs prix en seconde main.