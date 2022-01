François Hollande candidat à l’élection présidentielle française de 2022?

Dans une émission diffusée ce dimanche 23 janvier sur France 3, l’ancien président français entretenait le doute devant des lycéens sur son éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2022. "Pour l’instant je ne suis pas candidat", a-t-il lancé, avant d’indiquer "prendre la parole bientôt" à ce propos.

C’est une intervention de l’ancien président français François Hollande qui n’est pas passée inaperçue. Le socialiste a entretenu le doute sur son éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2022 dans une émission consacrée à une rencontre avec des lycéens, diffusée ce dimanche 23 janvier sur France 3.

"Pour l’instant je ne suis pas candidat, tu as remarqué", a indiqué l’ancien chef d’État à un des lycéens, avant d’ajouter: "Et comme ça ne va pas bien, c’est vrai qu’on pourrait se dire: "Est-ce qu’une candidature de plus serait utile?". Je ne sais pas, je ne pense pas, d’ailleurs… J’ai les mêmes idées qu’avant, je continue à les défendre, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c’est arrivé, être candidat à l’élection présidentielle". François Hollande a poursuivi en indiquant "prendre la parole bientôt" afin de s’exprimer sur l‘éventualité de sa candidature aux élections présidentielles d’avril prochain.

L’ancien président français avait décidé de ne pas se représenter lors des élections de 2017. Pour 2022, François Hollande avait d’ailleurs apporté son soutien à Anne Hidalgo, l’actuelle maire socialiste de Paris. "Ce n’est pas mon esprit de rappeler les différences, Anne Hidalgo est la candidate du PS et des idées sociales-démocrates, qui sont aussi les miennes", avait-il alors indiqué, avant de poursuivre: "J’ai suffisamment souffert des voix discordantes pendant mon quinquennat", pour ne pas gêner Anne Hidalgo durant sa campagne.

Serait-ce alors un revirement de situation de la part de François Hollande? La maire de Paris ne l’entend pas forcément de cette oreille. "D’abord, François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d’humour, et je crois a fait preuve de beaucoup d’humour devant ces élèves de 2de", a-t-elle jugé.

Et s’il devenait réellement candidat, aurait-il une chance de briguer un second mandat présidentiel? Actuellement, les sondages annoncent une intention de vote à 2% pour François Hollande, soit moitié moins que pour la maire de Paris Anna Hidalgo, qui gravite à 4%. Mais l’élection est encore loin et les sondages bougeront encore certainement d’ici là.