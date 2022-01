Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce lundi 24 janvier

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce lundi 24 janvier 2022.

1. Belgique

De plus en plus de jeunes pensent au suicide: «En une semaine, l’unité pour ados était complète»

Les appels à l’aide de jeunes auprès des centres de prévention du suicide se sont multipliés avec la crise sanitaire.

«L’obligation vaccinale? Un débat qui n’est plus d’actualité», selon Yves Coppieters

Invitée de l’émission "Il faut qu’on parle" sur DH Radio, l’épidémiologiste Yves Coppieters estime que les autorités belges ont un train de retard sur la pandémie et son évolution.

Manifestation à Bruxelles contre les mesures: 228 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires

228 personnes ont été arrêtées administrativement et 11 autres, dont trois mineurs, ont été arrêtées judiciairement dans le cadre de la manifestation contre les mesures coronavirus qui s’est tenue ce dimanche à Bruxelles.

2. Monde

Levée du confinement à Xi’an, 13 millions d’habitants concernés

En Chine, le confinement de Xi’an a été levé, après un mois de restrictions imposées à la suite d’un rebond épidémique de coronavirus.

France: le pass vaccinal entre en vigueur, l’allégement des restrictions se profile

En France, dans la lutte contre le coronavirus, le pass vaccinal entre en vigueur en lieu et place du pass sanitaire et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train.

Le potentiel d’un variant «plus mortel» est «très réel» selon l’OMS

Plus de 80 millions de cas de coronavirus ont été relayés en neuf semaines, depuis l’arrivée du variant Omicron, à l’OMS. Le potentiel d’un nouveau variant " plus contagieux " et " plus mortel " est " très réel ", a dit ce lundi son patron à Genève.