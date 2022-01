Annulation du carnaval de Binche: une volonté d'organiser "autre chose, plus tard"

L'Association pour la Défense du Folklore binchois planchera sur le sujet.

Le couperet est donc tombé ce lundi matin, mettant fin aux derniers espoirs binchois. Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire joue les troubles fêtes et empêche l’organisation du carnaval de Binche. Si l’annonce de cette annulation n’est pas réellement une surprise, elle n’est pas pour autant plus facile à digérer. Du côté de l’A.D.F., l'Association pour la Défense du Folklore binchois, on envisage d’ailleurs déjà l’organisation "d’autre chose", comprenez un événement alternatif.

"Nous avons gardé espoir jusqu’au dernier moment mais nous avons bien dû nous résoudre à renoncer à notre carnaval comme nous le connaissons, et à l’idée de ne vivre, par exemple, que les festivités du mardi gras", souligne Didier Rombaux, président de l’A.D.F. "Vivre un festival tronqué divisait plus qu’autre chose les Binchois. La raison a donc prévalu, mieux valait abandonner cette possibilité. Nous l’avions cependant anticipé en nous réservant l’idée d’organiser quelque chose, plus tard, lorsque les conditions sanitaires le permettront."

Quand et sous quelle forme, ces réponses sont, à ce stade, encore inconnues, y compris de l’A.D.F. "Nous n’en savons rien mais l’idée a été soumise vendredi soir au bourgmestre. Il nous restera à lui présenter un projet bien ficelé, qui tienne la route. Je ne pense pas que la ville fera opposition à cela." On le sait, à Binche, le folklore est sacré. Les traditions aussi. "Le Gille refusera de sortir avec son costume en dehors du mardi gras mais je ne pense pas qu’il s’opposera à l’idée de vivre une fête pendant laquelle il retrouvera ses sensations, le bonheur de danser et d’être ensemble."

L’objectif restant, plus que jamais, de ne pas couper le fil mais bien de renforcer les liens en ces périodes troublées. "Je ne suis président de l’A.D.F. que depuis cinq mois. C’est une grande fierté mais ce n’est pas un cadeau", ajoutait le président, admettant qu’il oscillait entre tristesse, colère et incompréhension. "Je suis triste pour les amoureux du folklore, pour les Binchois et tous ceux qui attendaient ce moment, pour les enfants qui rêveraient de vivre ces festivités en tant que pierrot, petit gille, paysans,… et que l’on prive de leurs meilleures années."

Le fait que le comité de concertation de ce vendredi n’ait fait aucune mention au folklore binchois reste également en travers de la gorge. "D’autant plus lorsque des milliers de personnes se rassemblent lors d’une manifestation pour protester contre les mesures sanitaires." À Binche, comme le bourgmestre Laurent Devin l’a souligné, 85% (et 91% pour les plus de 65 ans) de la population est vaccinée. Cela ne suffit cependant toujours pas à retrouver une vie normale et à envisager l’organisation d’un événement d’ampleur comme le carnaval.